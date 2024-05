Da quando ha avuto la sua svolta da gioco di ruolo, la saga di Assassin's Creed si è fatta notare perché ha proposto degli open world sempre più titanici, che abbiamo visto in particolare in Odyssey e in Valhalla.

Ma cosa possiamo aspettarci, invece, dalle dimensioni dell'open world di Assassin's Creed Shadows?

Ubisoft ha già diffuso alcune informazioni in merito, che vediamo nel dettaglio.

Quanto è grande l'open world di Assassin's Creed Shadows?

Ambientato nel Giappone Feudale, Shadows tornerà a dimensioni leggermente più contenute rispetto ai suoi predecessori.

Come dichiarato dagli sviluppatori a IGN USA, infatti, possiamo aspettarci un open world simile per dimensioni a quello dell'Egitto di Assassin's Creed Origins.

La mappa sarà suddivisa a sua volta in diverse regioni, ispirate alle reali province giapponesi dell'epoca, come Iga, Arima e Omi.

Considerando che il periodo storico rappresentato vede il Giappone vivere una fase di grande crescita e sviluppo, nel nostro cammino in questa mappa incontreremo molti punti di interesse, come cittadine, castelli, punti di scambio commerciale – a cui si affiancheranno scenari naturali come montagne e foreste.

A tal proposito, sulle dimensioni dell'open world gli sviluppatori hanno spiegato che «dal momento che i castelli richiedevano un bel po' di spazio, e volevamo che le montagne dessero davvero la sensazione di essere delle montagne, abbiamo fatto in modo che gli scenari dessero la sensazione di essere più ampi, nel gioco».

Significa, in pratica, che la mappa è stata realizzata cercando di dare delle proporzioni realistiche a ciò che ci troveremo dentro, anziché "miniaturizzarlo" per renderlo accessibile in modo facile al giocatore.

E i castelli si promettono particolarmente ampi, al punto che secondo gli autori «ogni volta che entri in un castello è un'avventura, il modo in cui sono costruiti è un level design già di per sé».

Assassin's Creed Shadows uscirà il 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se interessati, potete prenotarlo o acquistare la Collector's Edition.

