Assassin's Creed Shadows: la Collector's Edition è disponibile da Gamestop!

Nella giornata di ieri, Ubisoft ha finalmente svelato nuovi dettagli e la data di uscita di una delle uscite videoludiche più attese di quest'anno: Assassin's Creed Shadows. A un giorno di distanza, la splendida Collector's Edition è finalmente disponibile da Gamestop, ma al momento è accessibile solo agli abbonati al servizio GS Pro Club, al prezzo di poco meno di 280€. Ricordiamo inoltre che l'uscita del titolo è prevista per il 15 novembre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Prenota Assassin's Creed Shadows Collector's Edition per PS5

Prenota Assassin's Creed Shadows Collector's Edition per Xbox Series X

Prenota Assassin's Creed Shadows Collector's Edition per PC

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Shadows è l'ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi, che amplia ulteriormente il già ricco mosaico narrativo della saga con nuove avventure ambientate nel Giappone feudale. Il gioco, sviluppato da Ubisoft Quebec, immerge i giocatori nel XVI secolo, un'epoca di grandi trasformazioni e conflitti interni. La trama coinvolgente e i dettagli grafici mozzafiato, evidenziati nel recente trailer, rendono il titolo particolarmente attraente per gli appassionati di azione e avventura. La storia segue due personaggi principali: Yasuke, basato su una figura storica reale, uno dei primi uomini di origini africane documentati in Giappone, e Naoe, una shinobi della provincia di Iga.

Yasuke, arrivato in Giappone nel 1579 come servitore del gesuita Alessandro Valignano, divenne un guerriero al servizio del daimyo Oda Nobunaga. La sua storia si intreccia con quella di Naoe, figlia di Fujibayashi Nagato, un importante maestro ninja. Naoe, addestrata come assassina, incarna valori di benevolenza e saggezza. Il gioco promette incontri con figure storiche rilevanti e una profonda crescita personale per i protagonisti, offrendo un'esperienza ricca di cultura e tradizione.

Assassin's Creed Shadows Collector's Edition, cosa comprende?

La Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows, comprende, oltre ai contenuti della Ultimate Edition (di cui trovate tutti i dettagli in questa notizia), anche vari oggetti fisici da collezione di alta qualità:

Statuetta dei due personaggi Naoe e Yasuke

Custodia Steelbook esclusiva

Artbook da collezione (84 pagine)

Tsuba della katana di Naoe a grandezza naturale

Mappa del mondo

Pergamena del Credo

Due litografie di sumi-e

Non perdete l'opportunità di assicuravi la splendida Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows, disponibile in esclusiva da Gamestop per gli abbonati al servizio GS Pro Club. Con una quantità limitata di pezzi disponibili, prenotate subito la vostra copia per vivere un'esperienza di gioco senza pari e immergervi completamente nel mondo dei samurai e dei shinobi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per possedere un pezzo da collezione esclusivo e preparatevi a esplorare il Giappone feudale come mai prima d'ora.

