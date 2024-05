Assassin's Creed Shadows è doppiato in italiano? Arriva la risposta

Dopo che è stato confermato che Assassin's Creed Shadows arriverà a novembre, è tempo di scoprire se il gioco ha audio e testi in italiano.

Archiviati infatti gli ultimi episodi del franchise (che trovate su Amazon al miglior prezzo), è tempo di andare in Giappone.

Ora, dopo aver avuto modo di scoprire i requisiti minimi e raccomandati di Shadows, dalla pagina ufficiale del gioco via Epic Games Store è emerso che il gioco Ubisoft avrà la lingua italiana.

Più nel dettaglio, si parla di voci e testo in italiano, cosa questa che farà tirare un sospiro di sollievo a chi invece temeva che il gioco non fosse doppiato.

Al momento non sono stati resi noti i nomi degli attori nostrani che doppieranno i personaggi principali del gioco, ossia Yasuke e Naoe.

La descrizione ufficiale recita:

Vivi un'epica avventura ricca di azione ambientata nell'epoca del Giappone feudale! Impersona una letale Assassina shinobi e un potente samurai leggendario mentre esplori la vastità di uno splendido territorio afflitto da battaglie e caos.

Prendi il controllo di due alleati uniti dal caso, ma accomunati dal destino, e dai inizio a una nuova era del Giappone.

Usa le informazioni come un'arma mentre esplori il mondo di gioco, crea la tua rete di spie per avere occhi e orecchie ovunque e per scoprire dove si trovano i tuoi bersagli. Recluta nuovi alleati strada facendo e sfrutta le loro abilità uniche per completare le tue missioni.