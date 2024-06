Shadow of the Erdtree sta arrivando e su Instant Gaming costa il 23% in meno!

Se siete appassionati di Elden Ring e desiderate espandere la vostra esperienza di gioco, non potete perdere questa incredibile opportunità! Su Instant Gaming è acquistabile Shadow of the Erdtree a soli 30,89€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino di 40€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per arricchire il vostro viaggio nel mondo creato da From Software e George R. R. Martin. Se preferite acquistarlo in edizione fisica, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai preorder. Vi ricordiamo che l'uscita del titolo è attesa per il 21 giugno 2024.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa espansione di Elden Ring è perfetta per coloro che hanno già esplorato ogni angolo delle Terre Intermedie e sono alla ricerca di nuove sfide e contenuti. Shadow of the Erdtree introduce una vasta gamma di nuovi elementi, tra cui nuove aree esplorabili, nemici formidabili e boss impegnativi che metteranno alla prova anche i veterani più esperti. Gli sviluppatori di From Software hanno inserito nuove armi, armature e incantesimi che permettono ai giocatori di personalizzare ulteriormente il proprio stile di combattimento. Inoltre, la trama aggiuntiva svela ulteriori dettagli sull'universo narrativo di Elden Ring, offrendo una profondità ancora maggiore all'epica storia principale.

Il livello di dettaglio e la qualità artistica di Shadow of the Erdtree sono eccezionali, mantenendo lo standard elevato a cui From Software ci ha abituati. Ogni nuovo ambiente è ricco di atmosfera e mistero, invitando i giocatori a esplorare ogni angolo per scoprire segreti nascosti e ricompense preziose. L'espansione offre inoltre nuove sfide multiplayer, permettendo ai giocatori di collaborare o competere con amici e altri avventurieri online. Con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'immersione nel gioco diventa ancora più profonda, rendendo ogni minuto passato nel mondo di Elden Ring un'esperienza unica e memorabile.

Con uno sconto del 23%, il prezzo di 30,89€ è un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati del genere.

