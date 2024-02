Elden Ring Shadow of the Erdtree: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Qualche giorno fa, Bandai Namco e From Software hanno finalmente pubblicato il primo gameplay trailer di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring, annunciando che sarà disponibile dal 21 giugno 2024. Se siete impazienti di metterci le mani sopra, sarete entusiasti di scoprire che i preordini sono già disponibili. In questo articolo, vi indicheremo dove potete prenotare il gioco al prezzo più vantaggioso!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarlo?

Shadow of the Erdtree vi catapulterà oltre i confini già esplorati dell'Interregno, conducendovi verso le enigmatiche Terre d'Ombra, una zona completamente nuova avvolta nelle tenebre. Quest'area si aprirà a voi rivelando nuove mappe piene di sorprese, compresi dungeon labirintici abitati da nemici inediti.

L'intreccio narrativo di Shadow of the Erdtree si fonderà con quello del gioco principale, arricchendo il racconto di Miquella e del suo ineluttabile destino. L'espansione è imperdibile per chi ha già apprezzato Elden Ring e desidera approfondire ulteriormente le sue avventure, ma è anche un'ottima occasione per chi vuole immergersi per la prima volta in uno dei soulslike più acclamati di sempre.

L'espansione non solo amplierà l'universo di gioco con nuove aree da esplorare, ma introdurrà anche armamenti inediti, corazze, abilità magiche e stregonerie, consentendo ai giocatori di personalizzare ancor più il proprio approccio e stile di combattimento. Ovviamente, ci saranno anche nuovi avversari e boss da affrontare, i quali metteranno alla prova le vostre abilità e riveleranno misteri legati all'Albero Madre.

Soprattutto per coloro che non hanno avuto ancora modo di sperimentare il fantastico mondo di Elden Ring, la nuova edizione del gioco che comprende al suo interno anche l'espansione costituisce un acquisto davvero imperdibile! Per i veri appassionati, segnaliamo che sarà distribuita anche un'edizione da collezione, purtroppo attualmente esaurita ovunque, che comprenderà, all'interno di una splendida scatola, anche un artbook con cover rigida da 40 pagine, un voucher per riscattare la colonna sonora originale e una statuetta di Messmer l'impalatore alta 46 cm. Non mancheremo di segnalarvi nuove disponibilità del prodotto non appena tornerà disponibile.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, dove preordinarlo al miglior prezzo