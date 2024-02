Torri luminose smart Corsair SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -26%

Non lasciatevi scappare l'offerta Amazon di oggi, che vi consente di acquistare le torri luminose smart Corsair a prezzo scontato! Infatti, grazie a uno sconto del 26% sul prezzo più basso recente di 127,57€, oggi potete acquistarle per soli 94,99€! Questo prodotto rappresenta la scelta ideale per chi desidera trasformare la scrivania o il setup da gaming con spettacolari giochi di luce. Il kit include due torri di 422 mm, ciascuna equipaggiata con 46 LED personalizzabili, capaci di creare effetti luminosi vividi o atmosfere soffuse a seconda delle esigenze. La diffusione integrata della luce garantisce una resa visiva costante e lineare, rendendo ogni momento davanti al PC un'esperienza unica. Incluso nella confezione, trovere anche un comodo supporto per cuffia rimovibile.

Corsair iCUE LT100, chi dovrebbe acquistarlo?

Le torri luminose smart di Corsair rappresentano un'ottima aggiunta per un setup da gaming o una scrivania a cui manca un tocco di colore. Questo innovativo sistema di illuminazione è in grado di trasformare qualsiasi ambiente con effetti luminosi personalizzati, resi possibili da 92 LED RGB sincronizzabili con il PC, i giochi e i contenuti multimediali. Le due torri, ciascuna dotata di 46 LED personalizzabili, offrono la possibilità di creare spettacoli luminosi vividi e intensi o atmosfere più soffuse, a seconda delle proprie esigenze o del proprio umore.

Con la sua struttura resistente e LED a lunga durata, il kit base LT100 di Corsair consente di migliorare l'estetica della postazione di gioco grazie alla combinazione di funzionalità avanzate e alla facilità di uso, anche grazie alla presenza di 11 profili preimpostati e già pronti all’uso.

Corsair iCUE LT100 rappresenta un eccellente investimento per gli appassionati di gaming e per chiunque desideri migliorare l'atmosfera del proprio ambiente con illuminazioni personalizzate e sincronizzabili. Oggi, approfittando dell'attuale offerta Amazon, potete acquistare le torri luminose smart beneficiando di uno sconto del 26% sul prezzo di listino!

Vedi offerta su Amazon