Rivivi uno dei Final Fantasy più amati: Final Fantasy VII Remake Intergrade oggi COSTA SOLO 37,90€!

Final Fantasy VII Remake non è solo un remake: è un approfondimento totale della storia originale, con nuove ambientazioni, relazioni tra i personaggi e colpi di scena che lasciano il segno. Il sistema di combattimento è una perfetta fusione tra passato e presente, che combina l’azione in tempo reale con la gestione strategica dei turni. Square-Enix ha creato un gioco coinvolgente, appagante e spettacolare, ponendo basi solide per i capitoli futuri.

La prima parte del remake sorprende per la sua qualità: ogni aspetto è stato rinnovato con cura, mantenendo comunque l’essenza dell’originale. Le nuove integrazioni narrative e i cambiamenti lasciano spazio a interrogativi intriganti sul proseguimento della storia. Un titolo che rende giustizia a uno dei Final Fantasy più amati di sempre.

Questa edizione include anche il DLC Episode INTERmission, dedicato al personaggio di Yuffie. Sebbene non rappresenti un contenuto imprescindibile, aggiunge ulteriore profondità alla storia e regala momenti memorabili, soprattutto nella sua parte finale. Consigliato agli appassionati che vogliono scoprire ogni dettaglio della nuova interpretazione di questo classico senza tempo.

