Prenota ora i BELLISSIMI nuovi amiibo di Splatoon 3 su My Nintendo Store!

Appassionati di Splatoon 3, è arrivato il momento di arricchire la vostra collezione con i nuovi set di amiibo disponibili su My Nintendo Store. Dal 5 settembre 2024, potrete mettere le mani su due fantastici set: Alterna (Stella e Marina) e Torre dell'orologio (Alga e Nori), ciascuno prenotabile al prezzo di 29,99€.

Amiibo Splatoon 3, chi dovrebbe prenotarli?

Questi amiibo non sono solo dei meravigliosi oggetti da collezione, ma offrono anche funzionalità esclusive all'interno del gioco Splatoon 3 (qui trovate la nostra recensione completa). Utilizzandoli, potrete scattare foto con i personaggi corrispondenti, ottenendo inoltre equipaggiamento esclusivo e altri bonus speciali. Un'opportunità imperdibile per rendere la vostra esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Ricordiamo che, per utilizzare gli amiibo con Nintendo Switch, basta toccare l'amiibo sul sensore NFC del Joy-Con destro o del Controller Nintendo Switch Pro. Oltre a offrire contenuti esclusivi, gli amiibo sono un'ottima aggiunta alla vostra collezione di accessori Nintendo. Ogni set è progettato con grande attenzione ai dettagli, rendendoli perfetti sia per il gioco che per l'esposizione. Non perdete l'opportunità di possedere questi pezzi unici e di sfruttare al massimo le loro funzionalità in Splatoon 3.