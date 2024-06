Pokémon: Segreto Fiabesco, prenota la nuova espansione delle carte a prezzo scontato!

Il mondo delle carte collezionabili Pokémon si arricchisce di una nuova, affascinante espansione: Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco. Immergetevi in un universo incantato, con carte dal design unico e contenuti esclusivi. Prenotate ora i nuovi set dedicati a questa espansione su Gamestop!

Pokémon: Segreto Fiabesco, chi dovrebbe acquistarla?

Questa espansione è ideale per chiunque ami il mondo dei Pokémon e desideri espandere la propria collezione con nuove carte esclusive. Gli appassionati di GCC Pokémon troveranno in Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco un'ottima occasione per ottenere carte potenti e accessori di alta qualità. Sia che siate collezionisti esperti o nuovi giocatori, questi set vi offriranno una esperienza di gioco e collezione senza precedenti.

Ad esempio, per 54,98€ potete portarvi a casa il set allenatore fuoriclasse segreto fiabesco, che include nove buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco del GCC Pokémon, una carta promozionale olografica a figura intera di Pecharunt, 65 bustine protettive con Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, 45 carte Energia del GCC Pokémon, una guida giocatore per l'espansione, sei dadi segnalini danno, un dado lancia-moneta valido per le gare, due segnalini delle condizioni speciali in plastica, un cofanetto da collezione con quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto, e una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live.

Questi set rappresentano un'opportunità unica per arricchire la vostra collezione con carte esclusive e accessori di alta qualità. Prenotare ora vi garantisce la certezza di ricevere prodotti esclusivi che arricchiranno la vostra esperienza di gioco e collezione. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e preparatevi a vivere l'avventura fiabesca con l'espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco!

