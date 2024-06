Patriota di The Boys sbarca in Mortal Kombat 1: acquistalo ora con il 47% di sconto!

Grandi notizie per i fan di Mortal Kombat e della serie The Boys: Patriota, il controverso e potentissimo supereroe, è ufficialmente disponibile come personaggio giocabile in Mortal Kombat 1. Questo evento imperdibile è reso ancora più allettante grazie alla straordinaria offerta disponibile su Instant Gaming: il gioco è attualmente scontato del 47%, passando da 70€ a soli 36,99€! Vi ricordiamo, inoltre, che attualmente è in corso la promozione "El Dorado" che vi permette di mettere le mani su decine di titoli a prezzi super scontati.

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1 (qui trovate la nostra recensione completa) è il gioco ideale per gli appassionati di combattimenti intensi e brutali, caratterizzati da mosse spettacolari e fatali. È particolarmente indicato per coloro che hanno seguito la serie nel corso degli anni e vogliono vivere l'esperienza definitiva del franchise. Inoltre, i fan della serie The Boys troveranno un motivo in più per acquistare il gioco, grazie all'inclusione di Patriota. Anche i nuovi giocatori che desiderano avvicinarsi al genere dei picchiaduro troveranno in Mortal Kombat 1 un titolo accessibile ma profondamente appagante.

Il personaggio di Patriota, conosciuto per la sua forza sovrumana e il suo comportamento imprevedibile, porta una ventata di novità e adrenalina nel roster di Mortal Kombat 1. La sua inclusione non solo aggiunge un nuovo livello di profondità al gioco, ma permette anche ai giocatori di esplorare nuove strategie e mosse speciali.

Oltre a essere disponibile come DLC separato, Patriota è incluso anche nel Kombat Pack 1, che offre un'ulteriore serie di contenuti aggiuntivi e personaggi esclusivi. Questo pacchetto rappresenta un'opportunità imperdibile per espandere la propria esperienza di gioco e sperimentare nuovi combattimenti e sfide.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: visitate Instant Gaming e approfittate subito dello sconto del 47% per aggiungere Mortal Kombat 1 alla vostra collezione. Immergitevi nell'azione intensa e brutale di uno dei franchise più iconici del mondo videoludico, ora arricchito dalla presenza del temibile Patriota.

