Instant Gaming: 7 giorni di super offerta sui migliori videogiochi! Parte El Dorado

Instant Gaming ha lanciato una campagna promozionale senza precedenti, denominata "El Dorado", offrendo agli appassionati di videogiochi sette giorni di sconti imperdibili sui titoli più amati e ricercati, ovvero da oggi sino al 23 giugno. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per arricchire la propria collezione di giochi con alcuni dei capolavori più acclamati degli ultimi anni, a prezzi estremamente vantaggiosi.

Tra i titoli in offerta troviamo Red Dead Redemption 2, Fallout 4 GOTY Edition, Outer Wilds, Grand Theft Auto V Premium Online Edition, Elden Ring, Days Gone e Ghost Of Tsushima Director's Cut. Questi giochi non solo sono stati apprezzati dalla critica, ma hanno anche conquistato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Le offerte, che vedono sconti fino al 90%, rappresentano una ghiotta occasione per chiunque voglia sperimentare queste esperienze videoludiche a un costo ridotto.

Migliori offerte El Dorado Instant Gaming

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 (qui trovate la nostra recensione completa) è uno dei giochi più acclamati della generazione corrente, sviluppato da Rockstar Games. Ambientato in un vasto mondo aperto nel selvaggio West, il gioco offre una storia coinvolgente e un gameplay ricco di dettagli. I giocatori assumono il ruolo di Arthur Morgan, un fuorilegge che deve navigare attraverso un mondo in evoluzione, lottando per la sopravvivenza della sua banda mentre le autorità si avvicinano sempre di più.

Con un comparto grafico mozzafiato e una narrazione profonda, Red Dead Redemption 2 si distingue per la sua capacità di immergere i giocatori in un'epoca storica accuratamente ricreata. Le missioni variegate, i personaggi ben sviluppati e le possibilità di esplorazione rendono questo titolo un must-have per ogni appassionato di avventure open world. Oggi potete portarvelo a casa a soli 18,15€ invece di 60€, con uno sconto del 70%.

Fallout 4 GOTY Edition

Fallout 4 GOTY Edition (qui trovate la nostra recensione completa) di Bethesda Game Studios è la versione definitiva di un classico del genere RPG post-apocalittico. Questo gioco mette i giocatori nei panni di un sopravvissuto del Vault 111 che emerge in un mondo devastato dalla guerra nucleare. Con un'enorme libertà di esplorazione, crafting e personalizzazione dei personaggi, Fallout 4 offre centinaia di ore di gameplay.

La Game of the Year Edition include tutti i DLC rilasciati, ampliando ulteriormente le avventure nel Commonwealth con nuove missioni, ambientazioni, e contenuti. Il sistema di combattimento migliorato e la modalità costruzione di insediamenti sono solo alcune delle caratteristiche che hanno fatto di Fallout 4 un successo duraturo. Oggi potete portarvelo a casa a soli 8,99€ invece di 40€, con uno sconto del 78%.

Outer Wilds

Outer Wilds (qui trovate la nostra recensione completa), sviluppato da Mobius Digital, è un'avventura esplorativa unica che ha catturato l'immaginazione dei giocatori con il suo innovativo concetto di loop temporale. I giocatori assumono il ruolo di un giovane esploratore spaziale che deve scoprire i misteri di un sistema solare in cui ogni pianeta è ricco di segreti e storie da svelare.

La particolarità di Outer Wilds sta nel suo ciclo di 22 minuti, dopo i quali il sole esplode, causando il riavvio dell'esplorazione. Questo meccanismo incoraggia la scoperta e la sperimentazione, rendendo ogni nuova partita un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo e avvicinarsi alla verità nascosta dietro questo affascinante universo. Oggi potete portarvelo a casa a soli 8,70€ invece di 23€, con uno sconto del 62%.

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Grand Theft Auto V (qui trovate la nostra recensione completa) è senza dubbio uno dei giochi più iconici della storia recente. Questa edizione Premium Online include non solo la campagna single-player con protagonisti Michael, Franklin e Trevor, ma anche l'accesso completo a Grand Theft Auto Online, il mondo multiplayer persistente di Rockstar Games.

La modalità online offre una vasta gamma di attività, dalla creazione di un impero criminale alla partecipazione a frenetiche gare automobilistiche, fino a complesse rapine cooperative. Con aggiornamenti costanti e una comunità attiva, GTA Online garantisce un'infinità di opportunità per divertirsi e interagire con altri giocatori. Oggi potete portarvelo a casa a soli 9,99€ invece di 29€, con uno sconto del 66%.

Elden Ring

Elden Ring (qui trovate la nostra recensione completa), frutto della collaborazione tra From Software e George R. R. Martin, è uno dei titoli più attesi del 2022. Questo action RPG porta i giocatori in un vasto mondo fantastico pieno di misteri, creature mostruose e sfide impegnative. Il gioco combina l'inconfondibile stile di combattimento dei titoli FromSoftware con una narrazione ricca e complessa.

I giocatori possono esplorare liberamente il mondo di Elden Ring, affrontando nemici formidabili e scoprendo segreti nascosti in ogni angolo. La profondità del gameplay e la bellezza visiva del gioco lo rendono un'opera imperdibile per gli appassionati del genere. Oggi potete portarvelo a casa a soli 44,78€ invece di 60€, con uno sconto del 25%.

Days Gone

Days Gone (qui trovate la nostra recensione completa) di Bend Studio è un'avventura survival ambientata in un mondo post-apocalittico infestato da zombie. I giocatori vestono i panni di Deacon St. John, un motociclista vagabondo che deve affrontare orde di nemici mentre cerca di sopravvivere e scoprire la verità su ciò che è successo al mondo.

Con un'ambientazione vasta e dettagliata, un sistema di combattimento dinamico e una narrazione emotivamente coinvolgente, Days Gone offre un'esperienza intensa e appagante. La gestione delle risorse e la strategia di sopravvivenza sono elementi chiave del gameplay, rendendo ogni incontro una prova di abilità e ingegno. Oggi potete portarvelo a casa a soli 9,69€ invece di 50€, con uno sconto del 81%.

Ghost Of Tsushima Director's Cut

Ghost Of Tsushima Director's Cut (qui trovate la nostra recensione completa) di Sucker Punch Productions è la versione definitiva di questo epico gioco d'azione e avventura ambientato nel Giappone feudale. I giocatori seguono la storia di Jin Sakai, un samurai che deve adattarsi e combattere contro l'invasione mongola utilizzando sia tecniche tradizionali che nuove tattiche ninja.

Questa edizione include l'espansione "Iki Island", che aggiunge nuove missioni, nemici e ambientazioni. La grafica migliorata, le funzionalità aggiuntive e la ricchezza della narrazione fanno di Ghost Of Tsushima Director's Cut un'esperienza imprescindibile per gli amanti dei giochi storici e d'azione. Oggi potete portarvelo a casa a soli 44,23€ invece di 60€, con uno sconto del 26%.

