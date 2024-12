Offerta di Natale LEGO: ottieni la splendida Cornice Natalizia in omaggio con 70€ di acquisti!

Le festività natalizie sono l’occasione perfetta per dare spazio alla creatività, e LEGO ha pensato a un’offerta speciale per rendere il Natale ancora più magico. Fino a esaurimento scorte, con un acquisto a partire da 70 €, riceverete in omaggio la Cornice Natalizia LEGO, un set costruibile che renderà le vostre festività ancora più uniche. Non lasciatevi scappare questa fantastica opportunità di aggiungere un tocco di creatività natalizia alla vostra casa!

Con questo set LEGO, i bambini e le bambine dagli 8 anni in su potranno costruire un oggetto decorativo da conservare per sempre. I piccoli amanti delle costruzioni si divertiranno a creare una cornice colorata, personalizzandola con campane di Natale, un albero, una renna, un pupazzo di neve e una casa di marzapane, dando vita a uno scenario festivo davvero speciale.

La cornice è compatibile con fotografie standard da 10 x 15 cm, ed è possibile esporla sia verticalmente che orizzontalmente, permettendo di personalizzare ulteriormente l’arredamento natalizio. Una volta completata, questa cornice diventa una decorazione perfetta da esporre da sola o come parte di un display natalizio LEGO più ampio.

Questa è l'idea regalo ideale per i più giovani, ma anche per gli adulti che amano la fotografia o il fai da te. Con i suoi 209 pezzi, la cornice misura 16 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 7 cm di profondità, offrendo un'esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante.

Non dimenticate, l’offerta è valida solo per acquisti da 70 € in su. Approfittate subito di questa fantastica promozione e regalatevi o regalate una decorazione natalizia LEGO indimenticabile. L’offerta scade presto, quindi non aspettate!