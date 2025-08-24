La community di modder di Cyberpunk 2077 non smette mai di sorprendere, e recentemente ha rilasciato una serie di mod che permettono di esplorare aree precedentemente inaccessibili nel gioco di CD Projekt RED. Le modifiche spaziano dall'apertura di location nascoste al miglioramento di aree già esistenti, offrendo ai giocatori un motivo in più per tornare a Night City.

Due delle modpiù interessanti riguardano l'accesso a zone che erano state bloccate da barriere invisibili. La prima rimuove l'ostacolo che impediva l'ingresso al Club Atlantis, mentre la seconda consente finalmente di salire al piano superiore del Red Dirt bar.

Questi spazi, probabilmente concepiti durante lo sviluppo ma poi resi inaccessibili, tornano ora a disposizione, seppur incompleti, dei giocatori più curiosi.

Parallelamente, altri due progetti si concentrano sulla trasformazione di edifici già presenti nel gioco. Una modifica particolarmente creativa converte la stanza incompiuta dietro il bar di Kerry in un vero e proprio studio di registrazione, aggiungendo un tocco di coerenza narrativa all'ambiente.

Un'altra interviene pesantemente sul Lizzie's Bar, non limitandosi a miglioramenti estetici ma arrivando a ripristinare il Good Old Basketball Court, un elemento che evidentemente era stato rimosso durante lo sviluppo.

Ora che il supporto da parte di CD Projekt RED su Cyberpunk 2077 è ufficialmente terminato, con l'ultimo grosso update e l'uscita del gioco su Nintendo Switch 2 (che potete trovare su Amazon), al netto delle solite patch correttive che verranno, comunque, rilasciate per ripulire ulteriormente il titolo da eventuali bug, l'opera di CD Projekt RED farà affidamento sui modder per espanderne ulteriormente i confini.

Basta fare una rapida visita su Nexus Mod per scoprire quante mod sono state rilasciate per trasformare radicalmente l'interazione con il mondo di gioco, portando Cyberpunk 2077 verso una dimensione di interattività mai vista prima e permettendo all'odissea di V. di guadagnare ancora decine e decine di ore di longevità.