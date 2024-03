Norton 360 Deluxe a PREZZO TOP oggi: -21%

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, oggi avete l'opportunità di potenziare la sicurezza del vostro PC e smartphone con software di alta qualità. Avete infatti la possibilità di approfittare di uno straordinario sconto su Norton 360 Deluxe: con un risparmio del 21%, potete proteggere ben cinque dispositivi spendendo solo 16,49€.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe abbonarsi?

Norton 360 Deluxe 2024 è l'antivirus ideale per chi desidera una protezione completa e affidabile per i propri dispositivi. Questa licenza annuale, che copre fino a 5 dispositivi e ora è disponibile a un prezzo speciale di 16,49€, è perfetta per famiglie e professionisti che vogliono assicurarsi una sicurezza robusta per PC, Mac, tablet e smartphone.

Grazie alla sua capacità di difendervi contro malware, phishing e ransomware, Norton 360 Deluxe è la scelta giusta per coloro che utilizzano internet sia per lavoro che per svago, dal momento che vi permette di avere una navigazione sicura, acquisti online protetti e gestione delle finanze in tutta sicurezza. Oltre a queste funzionalità, Norton 360 Deluxe offre Secure VPN per una navigazione protetta, Password Manager per la gestione sicura delle credenziali online e 50 GB di backup nel cloud per la salvaguardia dei dati critici, rendendolo ideale per chi valorizza la propria privacy e vuole prevenire la perdita di informazioni importanti.

La caratteristica aggiuntiva di protezione dei minori rende questo antivirus particolarmente prezioso per le famiglie, garantendo un ambiente online sicuro per i bambini. In sintesi, chiunque sia alla ricerca di una soluzione di sicurezza completa, facile da usare e conveniente troverà in Norton 360 Deluxe 2024 la soluzione perfetta per navigare online senza preoccupazioni. Considerando lo sconto odierno, che porta il prezzo a soli 16,49€, è l'occasione giusta per proteggere i vostri device a un costo piccolissimo.

