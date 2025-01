Nintendo Switch 2: uscita, giochi e tutto quello che sappiamo

Qualche settimana fa, la tanto attesa Nintendo Switch 2 si è rivelata al pubblico. Lo scorso 16 gennaio è arrivato il primo trailer ufficiale di Nintendo dopo mesi e mesi di speculazioni, rumor e presunti leak legati alla forma e alle caratteristiche che la nuova console della casa di Kyoto avrà.

Il primo trailer ci ha mostrato la nuova forma di Switch 2, in linea con la console precedente, e un fugace sguardo all’ipotetico nuovo Mario Kart, che probabilmente sarà uno dei titoli first party che accompagneranno la console al lancio.

Per il momento dunque non c’è molto altro di ufficiale, ma già dal trailer è possibile capire tante novità legate alla nuova console, senza contare le diverse informazioni non ufficiali di cui possiamo discutere.

In questo articolo parleremo di tutto ciò che sappiamo di Nintendo Switch 2 – e lo aggiorneremo non appena arriveranno nuove importanti informazioni.

Data di lancio e prezzo

Nintendo Switch 2 è confermata per il 2025, al momento però non c’è ancora una data precisa. Durante il trailer che ha svelato la console è stato dato appuntamento al prossimo 2 aprile per un reveal completo in cui quasi sicuramente verrà mostrata anche la data di lancio e il prezzo del successore di Switch.

Ora come ora, quindi, non ci sono altre informazioni ufficiali in merito. Secondo un rumor di Nacon, azienda produttrice di accessori, è probabile che l’uscita della console avvenga tra maggio e settembre, anche se questa voce non è stata confermata da Nintendo.

Come provare Switch 2 prima del lancio

Sappiamo che da aprile fino a inizio giugno si terranno degli appuntamenti in varie città del mondo in cui anche il pubblico, sotto previa registrazione, potrà provare la nuova console in anteprima.

Questa prova si terrà anche in Italia, a Milano, nelle date tra il 25 e il 27 aprile. Il fatto che gli eventi vadano avanti fino a giugno lascia supporre che sia plausibile che siano tutti pre-lancio, e che quindi Switch 2 possa essere destinata a uscire dal termine degli appuntamenti in poi.

Design

Il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 ha utilizzato un bello stratagemma per mostrarci le differenze tra la prima e la seconda versione della console. Nel video infatti vediamo la console originale trasformarsi nella sua seconda incarnazione, mostrando come la nuova ibrida sarà effettivamente più grande di quella precedente, soprattutto per quanto riguarda lo schermo.

Non ci sono ancora le specifiche precise ma si crede che quest’ultimo raggiunga gli 8" o anche di più, che lo renderebbero un grosso passo avanti rispetto ai 7" del modello OLED.

I due Joy-Con si presentano poi con un nuovo aggancio magnetico di cui si vociferava da tempo, e ovviamente anche questi sono più grandi. Il design è pressoché immutato rispetto alla prima Switch, cambia solo il colore – ora di un nero elegante che si sposa bene con il resto della console. L’unico accenno di colore è il classico rosso e azzurro, ripreso dai controller passati, inserito intorno alle levette come accento cromatico.

L’unica differenza sostanziale dei Joy-Con è un nuovo tasto presente sul controller destro sotto al tasto Home, di cui ancora non conosciamo le funzioni specifiche. La console avrà inoltre una porta USB-C in più, così da proporne una sia nella parte bassa che nella parte alta: una scelta azzeccata, considerando che se usavate Switch in portatile (o in modalità tavolo) collegarla all'alimentatore con la presa inferiore era scomodo.

La Switch 2 dimostra poi una maggior flessibilità nell’essere appoggiata su una superficie grazie al kickstand posteriore che permette di inclinarla moltissimo.

Il dock invece non è stato mostrato troppo nel dettaglio. Da quanto visto non differisce troppo rispetto a quello della prima Switch, anche se non sappiamo quali porte avrà al suo interno. L’unica differenza sono gli angoli superiori dalla forma più rotondeggiata – un po' più vicini a quelli smussati di Switch OLED – e, ovviamente, il nuovo logo della console.

Specifiche tecniche

Al momento non c’è nulla di confermato riguardo le specifiche tecniche ufficiali di Nintendo Switch 2. Dovremo aspettare fino al 2 aprile quindi per avere maggiori dettagli.

Tuttavia sono stati diversi i leak e i rumor che dicono che Switch 2 sarà dotata di un processore Arm Cortex-A78C a 8 core, una GPU basata su Nvidia T239 Ampere con 1534 CUDA core e 12 GB di RAM LPDDR5. Dunque un’architettura basata sempre sulle tecnologie di Nvidia, con anche l’integrazione dei DLSS.

Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, permette di migliorare significativamente la qualità visiva dei giochi, aumentando il frame rate e la risoluzione senza compromettere le prestazioni.

Se questi leak verranno confermati la potenza di Switch 2 sarà superiore a PS4 o Xbox One e forse anche a PS4 Pro, grazie anche alle tecnologie DLSS che miglioreranno la resa visiva di molto. Ovviamente, data la sua portabilità, non potrà raggiungere i livelli della attuali console di Microsoft e Sony ma, come è stato per la prima Switch, sappiamo già che questo non sarà un problema per Nintendo.

Caratteristiche

Retrocompatibilità

Tra le tante caratteristiche di cui si aspettava una conferma, quella più attesa di tutti era se la nuova Switch 2 fosse retrocompatibile con i giochi della console precedente. Nintendo ha fortunatamente confermato ciò durante il trailer di presentazione, specificando però che non tutti i giochi saranno retrocompatibili.

Nulla di allarmante in realtà, in quanto questa nota probabilmente serve a escludere alcuni giochi della prima Switch difficilmente replicabili sulla seconda console, come ad esempio Nintendo Labo e Ring Fit Adventure, titoli che utilizzavano periferiche specifiche legate alle dimensioni dei Joy-Con della Switch originale.

Ci aspettiamo dunque che gran parte del catalogo di Nintendo Switch sia giocabile anche su Switch 2, bisognerà solo vedere se ci saranno anche dei miglioramenti tecnici (anche solo leggeri) nel riprodurre un gioco della prima console ibrida di Nintendo su quella nuova, un po’ come succedeva tra PS5 e PS4.

Tra le due console Sony, infatti, i giochi di PlayStation 4 riprodotti su PS5 avevano tempi di caricamento leggermente ridotti e in alcuni casi delle piccole migliorie grafiche.

Nintendo Switch Online

In merito alla retrocompatibilità, Nintendo ha già confermato anche quella dell'abbonamento Nintendo Switch Online, che si potrà utilizzare senza interruzioni anche su Switch 2.

Se, ad esempio, avete già pagato un abbonamento annuale per Switch 1, niente paura: il servizio vi seguirà anche sulla futura console di casa Nintendo.

Joy-Con mouse?

Altra caratteristica interessante della nuova Switch 2 è quella che parrebbe la possibilità di utilizzare i Joy-Con come dei mouse grazie al sensore ottico di cui sono dotati. Sarà interessante capire i modi in cui sarà possibile sfruttarli, se l’uso sarà limitato solo ai giochi o anche alla navigazione della dashboard della console. Sicuramente in titoli come gli strategici o le avventure punta e clicca questa sarà una feature che darà un valore aggiunto enorme.

Un approccio di continuità

Salvo sorprese inimmaginabili per quanto sappiamo finora, sembra che Switch 2 non voglia cambiare troppo degli elementi che hanno decretato il successo della precedente console, e va bene così. Il successo della formula ibrida è d’altronde stato inimmaginabile anche per Nintendo. Basti pensare che i profitti ottenuti da Switch dal suo lancio nel 2017 ai dati calcolati nel maggio 2024, hanno superato i profitti di tutte le altre console della storia di Nintendo, ossia dal 1981 al 2016, sommate insieme.

Con un risultato simile sarebbe stata follia buttare tutto alle ortiche per creare una console diversa e completamente nuova, e siamo sicuri che anche la grande fanbase di Nintendo non sarebbe stata d’accordo a un cambiamento radicale dopo essersi abituata per ormai otto lunghi anni a Switch.

È vero che Nintendo ha sempre cercato di innovare con le sue console, ma chissà che non ci sia qualche nuova caratteristica unica non ancora annunciata di Switch 2 che ci sorprenderà. Comunque sia, la cosa più importante di tutte è che la seconda Switch mantenga un livello qualitativo dei suoi giochi al pari della prima, e lì l'asticella della sfida è di certo molto alta.

Giochi confermati per Nintendo Switch 2

L’unico gioco mostrato girare su Switch 2 è quel Mario Kart senza nome visto nel trailer di presentazione della console. Quasi sicuramente si tratta di Mario Kart 9, anche se non siamo ancora sicuri che questo sarà il nome ufficiale. La serie di Mario Kart d’altronde non ha un nuovo capitolo dai tempi di Wii U, dato che l’ottavo uscito su Switch era una versione migliorata proprio di questo titolo.

Oltre a Mario Kart è praticamente certo che arriverà anche Metroid Prime 4: Beyond, che dopo il riavvio dello sviluppo annunciato nel 2019 sembra finalmente in dirittura d’arrivo proprio nel 2025. È dunque possibile che possa persino essere un titolo disponibile al lancio di Switch 2.

Si vocifera inoltre anche dell’arrivo di un nuovo Mario 3D, anche se al momento non è sicuro, ma i tempi sarebbero anche maturi – visto che l’ultimo capitolo originale è stato Odyssey nel 2017 proprio sulla prima Switch. Staremo a vedere se Nintendo avrà anche questa sorpresa nella line-up di lancio di Switch 2.

Non mancheranno poi di sicuro molti titoli di terze parti, con probabili port di giochi usciti su altre console in una nuova versione per Switch 2.

Al momento quelli confermati sono:

Nuovo Mario Kart

Yooka-Replaylee

Littlelands

Bestiario

Synth Beasts

Aurascope

My Time at Evershine

Secret Forest

Trailer

Di Switch 2 esiste per il momento solo il trailer che mostra il reveal della console.

Questo trailer ci mostra principalmente la forma e alcune nuove caratteristiche di Switch 2 in maniera molto brillante.