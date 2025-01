Nintendo Switch 2 sta arrivando: ecco l'annuncio ufficiale

C'è voluto un po' ma finalmente la Grande N ha tolto il velo su Nintendo Switch 2.

Negli ultimi mesi, le voci riguardanti il successore di Nintendo Switch (console dei record che potete recuperare su Amazon) sono esplose in maniera considerevole, e l'azienda nipponica ha finalmente deciso di fare la sua mossa.

Come annunciato tramite il suo sito ufficiale, Nintendo ha mostrato un video della prossima console che arriverà sul mercato a supportare il grandissimo lavoro fatto da Nintendo Switch.

Nel trailer di presentazione, Nintendo ha confermato che Switch 2 sarà retrocompatibile con la maggior parte dei giochi Switch fisici e digitali. «Alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2», ha aggiunto la società.

Ulteriori dettagli sulla console Switch 2 saranno rivelati in un Nintendo Direct previsto per il 2 aprile 2025.

La mossa di Nintendo era doverosa, in un certo senso, perché già dopo i leak l'azienda aveva detto la sua in più di un'occasione per cercare di placare (o cavalcare?) l'hype generato dalle prime informazioni rilasciate dalle parti in causa senza il permesso di Nintendo.

C'è grande curiosità per la console, ovviamente, soprattutto per capire a che prezzo Nintendo deciderà di lanciare Switch 2 sul mercato.

Sono emerse indiscrezioni anche in questo senso, chiaramente, e manca poco per poter avere una conferma o meno all'ennesimo leak emerso ultimamente.

Vedremo se durante l'evento saranno confermate anche le indiscrezioni riguardo la lineup di lancio, che potrebbe includere dei grandi nomi da produttori terze parti che sono già pronte a supportare la console. Xbox inclusa, con tanto di esclusive di peso.

Dopo 8 anni dalla presentazione della prima Nintendo Switch, quindi, è tempo di vedere come sarà la prossima generazione videoludica della Grande N.

Sicuramente, l'annuncio ufficiale di oggi mette la parola fine alle mille indiscrezioni, com'è giusto che sia.