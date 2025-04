Nintendo Switch 2: tutti i dettagli e gli annunci dal Direct

Dopo un bel po' di settimane di attesa, il 2 aprile è stato il momento della presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 e dei giochi che la accompagneranno. Se vi siete persi l'evento, vediamo insieme tutte le novità che sono state svelate.

Potete rivedere la replica dell'evento direttamente nel video in embed che trovate qui sopra.

Mario Kart World

Lo show si è aperto con il segreto di Pulcinella di un nuovo Mario Kart, che avevamo già "assaporato" (anche senza reveal vero e proprio) nel primo teaser di annuncio di Nintendo Switch 2.

Come suggerito dagli scenari, il gioco si chiamerà Mario Kart World e sarà esclusivo di Nintendo Switch 2. Ci permetterà di muoverci in «diverse regioni» sparse per tutto il mondo di gioco: a seconda dell'orario del giorno e del meteo, l'atmosfera dei circuiti sarà molto differente.

Inoltre, potremo uscire dai tracciati e guidare praticamente ovunque lungo lo scenario. A tal proposito, sarà anche presente una modalità corsa libera, che un po' à la Forza Horizon permetterà di esplorare gli scenari del mondo a piacimento – anche in multiplayer, o anche divertendovi a fare delle foto dove preferite.

Sarà disponibile al day-one di Switch 2. Avrà anche un Direct dedicato il 17 aprile alle ore 15.00 italiane, dove scopriremo ulteriori dettagli.

In merito, nella nota stampa Nintendo aggiunge:

Fino a 24 giocatori possono partecipare a una corsa. Partecipa alla nuova modalità Sopravvivenza, sfrecciando su più percorsi consecutivi, attraversando portali e senza fare soste! Se un giocatore passa un portale ma occupa una posizione troppo bassa in graduatoria, sarà eliminato dalla gara. Nella modalità Corsa libera, invece, è possibile uscire dal tracciato e guidare in qualsiasi direzione si voglia, esplorando le aree che più incuriosiscono e scattando foto in punti panoramici con un gruppo di amici. Mario Kart World sfreccerà su Nintendo Switch 2 il 5 giugno. Ulteriori dettagli verranno rivelati nella presentazione Mario Kart World Direct il 17 aprile alle ore 15.

I Joy-Con 2 e il pulsante C

Il famoso pulsante C notato dai fan sul Joy-Con è stato presentato in modo specifico durante il Direct. Una delle funzionalità adibite al pulsante sarà la GameChat, che permetterà di «comunicare con amici e famiglia mentre giocate», come una vera e propria voice chat.

La voce viene catturata dal microfono presente nella console, anche da parecchia distanza, ed è in grado di filtrare i rumori di fondo. Funziona anche in modalità portatile, non solo quando Switch 2 è nel suo dock. È anche possibile condividere il proprio schermo per farlo vedere agli altri membri della chat di gioco.

Inoltre, si può chattare e condividere lo schermo con gli amici anche mentre si gioca a giochi diversi: praticamente, è un modo di giocare insieme anche a distanza, con la possibilità di vedere la partita di un amico e magari di dargli indicazioni o consigli su come proseguire.

La pressione del tasto C permette di aprire il menù della chat, di gestire rapidamente il microfono e di mutarlo. Inoltre, sarà lanciata una specifica videocamera che è possibile collegare alla console, per aggiungere la propria immagine in-screen mentre si gioca. L'immagine potrebbe anche essere inclusa in giochi come i Mario Party, dove vedremo in tempo reale l'altro giocatore che vuole condividere la webcam mentre si diverte.

«Il nostro obiettivo è farvi sentire vicini agli altri quando giocate, compresi amici e familiari: è come se foste tutti nello stesso luogo» ha spiegato Nintendo. Anche la telecamera, viene precisato, sarà disponibile al lancio.

L'uso di GameChat richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online, ma ci sarà una offerta di benvenuto fino al 31 marzo 2026. E, come era lecito aspettarsi, viene precisato che i genitori avranno un parental control sull'uso che i bambini potranno fare di GameChat.

GameShare: giocare insieme con una sola copia

Nintendo ha spiegato che la funzionalità GameShare permetterà di giocare insieme sulla propria Switch 2 (o Switch 1) con una sola copia del gioco, fino a tre console: una trasmette agli altri presenti in loco (a patto che siano compatibili), in modo che possiate giocare insieme senza dover necessariamente passarvi il Joy-Con minuscolo da usare come controller a sé stante.

Come spiegato nella nota stampa:

Con GameShare, un nuova funzione di Nintendo Switch 2, i giocatori possono condividere e giocare lo stesso gioco con altri che non lo hanno. Se una persona ha una console Nintendo Switch 2 e una copia di un gioco compatibile con GameShare, può invitare altri a giocare temporaneamente in comunicazione locale, con la loro console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch. Tra console Nintendo Switch 2, GameShare può essere usato anche assieme a GameChat per il gioco online, in modo da poter usare la chat con gli altri divertendosi tutti con lo stesso gioco.

Nintendo Switch 2: finalmente il reveal completo

Il display sarà di 7,9", rispetto ai 6,2" di Switch, ma lo spessore rimane identico. Si parla di 1080p di pannello (come quello di una ROG Ally, per capirci, e superiore agli 800p di Steam Deck).

Supporta fino a 120 fps e sarà un LCD con supporto HDR (nei giochi dove è previsto). Confermato il collegamento magnetico dei Joy-Con, che si potranno sganciare con un pulsante. I tasti dorsali dell'interno del Joy-Con sono ora più grandi, così come gli stick analogici.

Confermato l'uso stile mouse di ciascuno dei Joy-Con - cosa che funziona sia sul sinistro che sul destro. Nintendo ha parlato anche di una equalizzazione audio migliorata, ideale anche per utilizzare Switch 2 in modalità da tavolo. Ci sono feature di audio 3D che danno un senso di spazialità al comparto sonoro, supportato sia dalle cuffie che dagli altoparlanti inclusi nella console.

Il nuovo stand posteriore permette di inclinare Switch 2 a piacimento (un po' come sulla OLED) e avremo due USB-C, una sopra e una sotto: utile per la ricarica, ma anche per la camera.

La memoria interna sarà di 256 GB, con quindi molto più spazio per i vostri giochi. La base supporta il 4K in connessione al televisore, con anche qui il supporto per l'HDR.

La ventola integrata nella base permette di avere una migliore dissipazione, per performance più stabili, e viene ribadito il supporto alla retrocompatibilità della libreria di Switch 1.

«Non è una semplice versione migliorata di Switch» ha commentato Nintendo, «la abbiamo riprogettata da zero, integrando nuove funzioni».

Nintendo Switch 2 Welcome Tour sarà il gioco tech-demo incaricato di farci scoprire di più su come funzionerà la nuova console della casa di Kyoto, permettendoci ad esempio di scoprire in modo interattivo dove sono le calamite dei Joy-Con. Ci muoveremo così tra diversi mini-giochi che ci faranno testare le feature, compresa quella dei Joy-Con mouse.

Ovviamente, la tech demo sarà disponibile dal lancio.

Le cartucce avranno la stessa forma delle precedenti ma saranno caratterizzate dal colore rosso. Sarà anche compatibile con micro SD Express, che hanno una velocità di trasferimento più alta delle precedenti – che non sono più compatibili.

Sarà possibile trasferire i dati da Switch 1 a Switch 2 collegando le due console. Viene mostrato anche un nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller, che conta su pulsanti posteriori e sul pulsante C. C'è anche una presa jack audio.

Quando esce Switch 2 e a cosa giocheremo

La console uscirà ufficialmente il 5 giugno e permetterà di giocare:

I giochi di Nintendo Switch 2 ;

; I giochi Nintendo Switch ;

; I giochi in Nintendo Switch 2 Edition, ossia vecchi giochi aggiornati tecnicamente o con nuove modalità per la nuova console, come Super Mario Party Jamboree.

Nel caso di quest'ultimo, ad esempio, è stato integrato l'uso dei Joy-Con come mouse e la possibilità di utilizzare la voce. Arriverà in questa versione il 24 luglio. È possibile avere l'upgrade per chi ha già il gioco su Switch 1 con un pacchetto apposito.

Anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom avranno versioni Nintendo Switch 2 Edition, con performance migliorate, supporto all'HDR e una risoluzione superiore.

Inoltre, ci saranno le Zelda Notes nell'app di Nintendo Switch su smartphone, che vi guiderà verso sacrari e segreti non ancora scoperti, come una sorta di navigatore per il gioco. Oppure, vi permetterà di condividere le vostre creazioni di Tears of the Kingdom mediante QR code, permettendo ad altri di importarle direttamente nella sua partita.

«Vogliamo che queste funzioni rendano le vostre avventure più godibili» ha sottolineato Nintendo.

Anche Kirby e la Terra Perduta + Il Mondo Astrale arriva con grafica e frame rate migliorati su Switch 2. E c'è la conferma che Metroid Prime 4 avrà un'edizione sia per Switch che per Switch 2 Edition, con i comandi mouse che si potranno usare per le meccaniche di shooting.

Potremo anche giocare in 4K60 e HDR su TV, o in full HD 120 fps HDR se dovessimo impostarlo in modalità Prestazioni.

Anche Leggende Pokémon Z-A avrà la Nintendo Switch 2 Edition, con quindi risoluzione e frame rate più alti rispetto alla controparte per Switch 1.

Tutte queste edizioni saranno disponibili sia su cartuccia che in edizione digitale. Chi ha già questi giochi su Switch 1, potrà comprare un pacchetto di upgrade, anziché fare l'acquisto completo.

Drag x Drive e controller mouse

Per presentare al meglio le feature dei Joy-Con utilizzati come mouse, Nintendo ha presentato Drag X Drive, un gioco sportivo dove i protaognisti, seduti su una carrozzella, dovranno sfidarsi per fare canestro.

Combinando lo strisciare il Joy-Con per muoversi ai sensori di movimento veri e propri per il titolo, le meccaniche di gameplay potrebbero essere molto interessanti. Il lancio è previsto per l'estate 2025, con partite 3v3.

Giochi third-party

Tra i giochi third-party confermati troviamo:

Elden Ring: Tarnished Edition (2025)

(2025) Hades II

Street Fighter 6 (con modalità esclusive, dal lancio di Switch 2)

(con modalità esclusive, dal lancio di Switch 2) Daemon X Machina: Titanic Scion

Split Fiction (dal lancio)

(dal lancio) EA Sports FC

EA Sports Madden NFL

Hogwarts Legacy (dal lancio)

(dal lancio) Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (estate 2025)

(estate 2025) Hitman: World of Assassination Signature Edition (dal lancio)

(dal lancio) Project 007 (sempre a firma IO Interactive)

(sempre a firma IO Interactive) Bravely Default Remastered (dal lancio)

(dal lancio) Yakuza 0 Director's Cut (dal lancio)

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio

Koei Tecmo e AAA Studio hanno unito le forze per portarci nella mitologia recente di The Legend of Zelda e dare i natali alla Guerra dell'Esilio, con un prequel che ci condurrà agli eventi di Tears of the Kingdom.

Come suggeriva la firma di Koei Tecmo, sarà un vero e proprio nuovo Hyrule Warriors, in arrivo il prossimo inverno.

Come cambia Switch Online?

Si potrà continuare a usare il vecchio abbonamento, mentre il pacchetto aggiuntivo avrà un nuovo vantaggio per gli utenti di Switch 2: i giochi di Nintendo GameCube.

In particolare, avremo le versioni GameCube di:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

SoulCalibur II

F-Zero GX.

Nintendo parla di risoluzione maggiorata e qualità grafica migliore, oltre alla possibilità di giocare con amici e di personalizzare i controlli. Ci sono ulteriori titoli in arrivo, che saranno svelati in futuro.

Saranno disponibili dal lancio per i possessori del Pacchetto Aggiuntivo. Inoltre, sarà anche lanciato un apposito controller ispirato a quello di GameCube, con tasto C e connessione wireless. Sarà solo per gli utenti di Switch Online, disponibile a sua volta dal giorno di lancio di Switch 2.

Altri giochi third party

Segue un'altra carrellata di giochi dei partner:

Deltarune (dal lancio)

(dal lancio) Borderlands 4 (2025)

(2025) Sid Meier's Civilization VII (con controller mouse, dal lancio, e con upgrade da Switch 1)

(con controller mouse, dal lancio, e con upgrade da Switch 1) WWE 2K

NBA 2K

Survival Kids (dal lancio)

(dal lancio) Enter the Gungeon 2

StarSeeker: Astroneer Expeditions (2026)

(2026) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (dal lancio)

(dal lancio) Final Fantasy VII Remake Intergrade

Kunitsy Gami_ Path of the Gooddess (dal lancio)

(dal lancio) Hollow Knight: Silksong (2025)

(2025) Story of Seasons: Gran Bazar

Goodnight Universe

Two Point Musesum

Wild Hearts S (25 lufglio)

(25 lufglio) Witchbrook (inverno)

(inverno) Puyo Puyo Tetris

Rune Factory

Marvel Cosmic Invasion (inverno)

(inverno) Star Wars Outlaws (2025)

(2025) Nobunaga's Ambition (dal lancio)

(dal lancio) Fast Fusion (dal lancio)

(dal lancio) Shadow Labyrinth (178 luglio)

(178 luglio) Raidou Remastered

No Sleep for Kaname Date

REANIMAL

Fortnite (dal lancio)

(dal lancio) Arcade Archives 2 Ridge Racer

Professor Layton e il nuovo mondo a vapore (2025)

(2025) Tamagotchi Plaza

Human Fall Flat 2

A parte rispetto alla carrellata è stato invece presentato il third party di FromSoftware, ermetico come nello stile del team giapponese, con atmosfere à la Bloodborne e dai toni decisamente gotici e vampireschi, con i personaggi che si rivolgono al «portatore del sangue». Si chiama The Duskbloods e arriva nel corso del 2026 in esclusiva Nintendo Switch 2. Sarà ovviamente diretto da Hidetaka Miyazaki.

«Ci sono anche tanti altri giochi third-party in arrivo su Switch 2» rimarca fin da subito Nintendo, nonostante la lunga lista già presentata.

Kirby Air Riders

L'amata pallina rosa del mondo Nintendo torna in un gioco diretto da Masahiro Sakurai, in arrivo nel corso del 2025. Sarà un gioco tutto nuovo, del quale però non ci vengono rivelati altri dettagli.

Donkey Kong: Bananza

Immaginate una natura di gioco stile Mario Odyssey, ma declinata sulle peculiarità di Donkey Kong, che esplora liberamente in tre dimensioni, si arrampica e spacca letteralmente qualsiasi cosa.

Arriva il 17 luglio e sarà un platform d'azione 3D.

Bundle di lancio

Switch 2 è disponibile dal lancio in queste soluzioni:

Console da sola

Bundle con Mario Kart World

Nello show non c'è nessun riferimento al prezzo della console e per ulteriori dettagli si viene rimandati al sito ufficiale.

Tutti i prezzi

Dal momento che Nintendo non ha annunciato nessun prezzo, abbiamo fatto la coda su MyNintendoStore per scoprirli e segnalarveli tutti.

Ecco i prezzi ufficiali di Switch 2 e relativi giochi per l'Italia: