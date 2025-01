Nintendo Switch 2: tutti i giochi in arrivo già confermati

Dopo un lunghissimo e assordante silenzio, Nintendo ha ufficialmente svelato l'arrivo di Switch 2: una console che è fondamentalmente ciò che ci aspettavamo e che ha riservato pochissime sorprese.

Il reveal si è concentrato prevalentemente sull'estetica della console, al punto che non abbiamo avuto praticamente nessun ulteriore annuncio al suo interno, ma questo non significa ovviamente che non siano previsti giochi in arrivo.

Oltre alla già annunciata retrocompatibilità con i videogiochi già disponibili su Switch 1, vale la pena di ricordare che ci sono già ben 8 titoli già confermati in arrivo sulla nuova console.

Facciamo dunque il punto della situazione e rivediamo assieme tutti i videogiochi già annunciati in arrivo su Nintendo Switch 2 (via ComicBook):

Tutti i giochi già annunciati su Nintendo Switch 2

Nuovo Mario Kart

Yooka-Replaylee

Littlelands

Bestiario

Synth Beasts

Aurascope

My Time at Evershine

Secret Forest

La bomba vera e propria delle nuove console ibride è arrivata direttamente nel trailer di presentazione: per mostrare le capacità grafiche della periferica, Nintendo ha infatti svelato quello che sembra essere il trailer gameplay di un nuovo Mario Kart.

Il presunto Mario Kart 9, anche se non sappiamo ovviamente se sarà questo il titolo ufficiale, ci mostra infatti una pista totalmente unica, un redesign dei personaggi — con Donkey Kong colpito in particolar modo — e perfino quello che sembrerebbe essere un nuovo power-up.

Considerando l'importanza che Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon) ha avuto per il catalogo di Switch 1, non ci stupiremmo se dovesse essere annunciato addirittura come probabile titolo di lancio.

Gli altri videogiochi provengono prevalentemente dal panorama indie, dato che i rispettivi sviluppatori avevano già anticipato che sarebbe arrivata su quella che all'epoca veniva chiamata semplicemente "la nuova console Nintendo": un'ottima strategia per attirare sicuramente l'attenzione dei più curiosi.

Ora che Nintendo Switch 2 è ufficiale, non ci stupiremmo se dovessero arrivare altre conferme anche da sviluppatori tripla-A nelle prossime settimane.

A meno che, ovviamente, i reveal in questione non siano previsti tutti per il direct di aprile, quando ne sapremo di più sulla nuova console. Vi terremo aggiornati non appena avremo notizie in merito.