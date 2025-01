Nintendo ha già estratto i primi inviti per provare in anteprima Switch 2

Nintendo ha ufficialmente estratto i fortunati vincitori che nelle prossime settimane avranno la possibilità di provare in anteprima Switch 2, partecipando a un evento a tema a Milano.

Nelle scorse giornate si sono tenute le iscrizioni gratuite per i fan, che hanno potuto partecipare all'estrazione dei biglietti da soli o in comitiva al fine di provare con mano l'erede delle console Switch (che trovate invece su Amazon).

Ebbene, proprio poche ore fa si sono tenute le estrazioni per le diverse città del mondo: Nintendo Life conferma che sono già state inviate le prime e-mail per Londra e, per quanto riguarda noi italiani, possiamo confermarvi che anche per l'evento a Milano sono già stati estratti i vincitori.

Se siete stati selezionati, all'indirizzo e-mail associato al vostro account Nintendo troverete tutti i dettagli per partecipare all'evento, in base al giorno ed orario da voi selezionato.

Potete anche verificare manualmente se siete stati estratti dirigendovi alla pagina ufficiale dell'evento, che trovate al seguente indirizzo: troverete immediatamente i vostri biglietti o una comunicazione che vi dirà che, sfortunatamente, non siete tra i vincitori.

Tecnicamente c'è ancora una piccolissima possibilità di essere ripescati, qualora qualcuno degli utenti estratti scelga di rinunciare all'evento, ma è evidente che si tratta di una eventualità davvero ridotta all'osso.

Ad ogni modo, nel caso siate estratti, oltre a farvi le mie più sincere congratulazioni, vi ricordo che le sessioni dureranno circa 4 ore: la finestra di tempo indicata è solo l'orario in cui dovrete presentarvi per partecipare all'evento.

Per tutti gli altri, vi ricordiamo che potremo comunque scoprire le novità di Switch 2 in un Nintendo Direct dedicato, previsto per il prossimo 2 aprile: qualche settimana in anticipo rispetto all'inizio di questo evento di prova.

Ma per provarla con mano, qualora non abbiate ovviamente vinto i biglietti, bisognerà attendere solo l'uscita ufficiale.