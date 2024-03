GODITI una friggitrice ad aria TOP a un prezzo super (-25%)

Dopo avervi presentato le migliori offerte di primavera su Amazon, è il momento di esplorare ulteriori occasioni vantaggiose. Per gli appassionati di cucina alla ricerca di una friggitrice ad aria, segnaliamo la Ninja Foodi FlexDrawer, un modello con un design innovativo. Grazie allo sconto del 25%, uno dei più generosi, potete acquistarla a soli 199,99€, risparmiando oltre 60€ rispetto al prezzo medio.

Ninja Foodi FlexDrawer, chi dovrebbe acquistarla?

La Ninja Foodi FlexDrawer è una friggitrice ad aria all'avanguardia, ideale per chi ama cucinare e desidera massimizzare l'efficienza in cucina senza compromettere la qualità dei piatti. Con una capacità di oltre 10 litri, divisi in due zone di cottura indipendenti, è perfetta per famiglie numerose o per chi ama preparare diverse pietanze contemporaneamente.

Dotata di 7 funzioni diverse, dalla semplice riscaldamento alla lievitazione, fino alla cottura croccante e all'arrosto, questa friggitrice è adatta a soddisfare una vasta gamma di esigenze culinarie. Inoltre, grazie alla sua capacità di ridurre i tempi di cottura fino al 65% rispetto a un forno tradizionale e di consumare fino al 45% di energia in meno, è una scelta ecologica ed economica.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di rimuovere il divisorio tra le due zone per creare una singola "mega zona", perfetta per alimenti di grandi dimensioni. Le componenti antiaderenti, lavabili in lavastoviglie, rendono la pulizia estremamente semplice e veloce. Con l'attuale offerta a 199,99€ invece di 264,99€, la Ninja Foodi FlexDrawer si presenta come un'opzione molto interessante grazie alle promozioni di primavera su Amazon.

