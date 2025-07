Iron Studios amplia la sua collezione dedicata all’universo di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco annunciando l’apertura dei preordini per la nuova statua in scala 1/10 di Shura del Capricorno. Il personaggio, uno dei Dodici Cavalieri d’Oro al servizio di Atena, viene proposto in una posa dinamica e scenografica, perfettamente in linea con lo stile narrativo epico dell’anime originale.

Shura Capricorn - Iron Studios

Shura è raffigurato nel momento in cui scaglia il suo celebre attacco Excalibur, tecnica micidiale che concentra tutta la potenza del suo cosmo in un fendente capace di tagliare qualsiasi cosa. Il braccio destro è proteso in avanti, mentre il mantello si apre all’indietro seguendo la direzione dell’azione, conferendo un forte senso di movimento alla composizione. L’espressione del volto, risoluta e intensa, contribuisce a rafforzare l’impatto visivo dell’intera scultura.

La base su cui poggia la statua richiama fedelmente le rovine del Grande Tempio, teatro principale della saga delle Dodici Case. Pavimenti incrinati, colonne spezzate e detriti sparsi contribuiscono a immergere lo spettatore nell’atmosfera del celebre scontro tra Shura e Shiryu. A terra, infatti, sono presenti anche alcuni frammenti dell’Armatura di Bronzo del Dragone, che richiamano direttamente uno dei duelli più memorabili della serie.

La statua misura 25,5 cm in altezza, 21,16 cm in larghezza e 20,9 cm in profondità, con un peso di circa 580 grammi. È realizzata principalmente in resina e scolpita con estrema cura per i dettagli. Come di consueto per la linea BDS Art Scale, Iron Studios offre anche un'opzione di display alternativa: sarà infatti possibile esporre Shura con o senza l’elmo, seguendo le preferenze personali del collezionista.

Prezzo e data di uscita

La distribuzione per il mercato italiano è affidata a Cosmic Group, che ha già reso disponibile il preordine con un prezzo indicativo di circa 300,00 euro. L’uscita sul mercato è prevista per il secondo trimestre del 2026.