Epic Games Store continua la sua apprezzata iniziativa settimanale di giochi gratuiti annunciando che Legion TD 2 sarà disponibile gratuitamente dal 24 al 31 luglio 2025.

Gli utenti potranno riscattare gratuitamente il gioco durante questo intervallo di tempo e conservarlo per sempre nella propria libreria.

Sviluppato da AutoAttack Games, Legion TD 2 è un originale tower defense in tempo reale che mescola elementi di strategia, tattica e cooperazione.

Il titolo propone un gameplay altamente rigiocabile, sia in solitaria che in multiplayer, e si distingue per una formula che unisce la costruzione difensiva classica con una componente competitiva in cui i giocatori devono abbattere il Re avversario prima di vedere cadere il proprio.

Nel cuore del gioco ci sono partite 1v1, 2v2, 4v4 o contro l'IA, dove ogni partecipante deve costruire un esercito di unità difensive chiamate “fighters” per respingere ondate sempre più impegnative di nemici.

Le meccaniche di Legion TD 2 richiedono non solo abilità nella pianificazione e nella disposizione delle difese, ma anche nella previsione delle mosse dell’avversario e nella scelta del momento giusto per lanciare l’assalto decisivo.

Con decine di unità tra cui scegliere, diversi archetipi di gioco (detti “Legions”), e un sistema di matchmaking competitivo, Legion TD 2 offre una profondità strategica che ha già conquistato una comunità di appassionati su Steam, dove il gioco ha ottenuto recensioni molto positive.

La disponibilità gratuita su Epic Games Store rappresenta una grande opportunità per chi ancora non ha avuto modo di provarlo. Un’occasione ideale per tuffarsi in una delle esperienze tower defense più complete e innovative degli ultimi anni, da soli o in compagnia, grazie al supporto per il gioco di squadra fino a otto giocatori.

Chi ama le sfide strategiche, le partite competitive e la cooperazione online non dovrebbe lasciarsi sfuggire Legion TD 2 dal 24 al 31 luglio. Basterà un clic per aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria Epic Games e iniziare a costruire la propria leggenda.

Appuntamento quindi su Epic Games Store il 24 luglio: nel mentre, se volete consultare l’intera cronologia dei titoli gratuiti offerti da Epic nel corso degli anni, potete visitare la nostra pagina dedicata.

Inoltre, se apprezzate il nostro lavoro e volete contribuire in modo indiretto, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri giochi preferiti tramite i nostri link Amazon.