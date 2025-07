La Myth Cloth EX Metal di Ophiuchus Odysseus è una figure di altissima qualità, pensata per i collezionisti più appassionati della saga di Saint Seiya. Con un design fedele al manga Next Dimension, un’armatura riccamente dettagliata e un totem visivamente impressionante, questa uscita si conferma tra le più riuscite della linea EX Metal. Nonostante qualche limite in termini di posabilità e assenza di accessori extra, si tratta di un prodotto estremamente consigliato per l’esposizione.

La figure di Ophiuchus Odysseus per la linea Myth Cloth EX Metal è una delle novità più attese dai fan di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, in particolare da chi segue con passione le opere successive all’anime classico. Tra queste spicca Next Dimension, sequel canonico scritto e disegnato dallo stesso Masami Kurumada, che riprende personaggi storici e ne introduce di nuovi in una narrazione complessa fatta di viaggi temporali, divinità e battaglie epiche. Proprio da questo manga arriva il Tredicesimo Cavaliere d’Oro, Odysseus dell’Ofiuco, figura avvolta nel mistero e dotata di un carisma magnetico.

Bandai, con il supporto di Tamashii Nations, gli dedica una figure della linea Myth Cloth EX Metal, versione aggiornata che introduce snodi rinforzati in metallo per una maggiore stabilità e resa estetica. Il risultato è una figure scenografica e dal forte impatto visivo, pensata per i collezionisti più esigenti. Tuttavia, non mancano alcuni difetti da considerare, che analizzeremo nel corso di questa recensione approfondita.

Chi è Ophiuchus Odysseus?

Ophiuchus Odysseus è il leggendario 13° Cavaliere d’Oro introdotto nel manga Saint Seiya: Next Dimension, sequel ufficiale dell’opera di Masami Kurumada. Guaritore eccezionale e reincarnazione del dio Asclepio, Odysseus si distingue per la sua nobiltà d’animo, l’abilità di riportare in vita i compagni con il suo sangue dorato e una potenza che sfiora quella divina. Apparso durante la Guerra Sacra del XVIII secolo, attraversa le Dodici Case per aiutare gli altri Gold Saint, ma viene poi posseduto dallo spirito di Asclepio, trasformandosi temporaneamente in antagonista. Il suo design imponente e mistico, unito all'importanza narrativa e all’inedita armatura dell’Ofiuco, ne fanno uno dei personaggi più affascinanti e discussi dell’intero universo di Saint Seiya.

Ophiuchus Odysseus - Myth Cloth EX Metal

Packaging - Boxart

Il packaging di Ophiuchus Odysseus Myth Cloth EX Metal riprende il classico formato a scatola chiusa della linea Myth Cloth EX, senza finestre frontali e con struttura rigida in cartoncino spesso. La parte frontale è dominata da un’immagine del personaggio in posa statica, con l’armatura indossata, su sfondo nero impreziosito da dettagli oro e dal primo piano del Gold Saint. Presenti in basso a destra i loghi Bandai e Tamashii Nations, insieme al logo della serie Saint Seiya – Next Dimension in alto a sinistra.

I lati e il retro del box sono decorati con numerose immagini promozionali che mettono in evidenza le varie possibilità di posa, la presenza del nuovo corpo EX METAL e il totem dell’armatura, interamente montabile. Il layout grafico, sobrio ma elegante, è coerente con lo stile delle altre uscite Gold Saint, rendendo la confezione già di per sé un pezzo da collezione.

Blister

All’interno della confezione troviamo quattro blister in plastica trasparente, pensati per contenere in modo ordinato e sicuro la figure e tutti i suoi accessori. Ogni blister è ben organizzato e permette di avere una visione d’insieme del contenuto senza dover rimuovere subito gli elementi, come da tradizione per la linea Myth Cloth EX.

Il primo blister è il cuore della confezione: al centro si trova il corpo base di Odysseus, pronto per essere armato. Attorno a lui sono disposte con cura le principali parti dell’armatura, tra cui spallacci, pettorale, copribicipiti, gambali e parastinchi. La disposizione risulta ordinata e funzionale, facilitando le operazioni di montaggio e trasmettendo fin da subito un’idea di solidità e qualità.

Nel secondo blister troviamo accessori fondamentali per la personalizzazione della figure: il mantello in plastica semi rigida, ben scolpito e rifinito, quattro coppie di mani intercambiabili, tre volti alternativi con diverse espressioni e una capigliatura opzionale per permettere l’uso del diadema. Questi elementi offrono una vasta gamma di pose e interpretazioni del personaggio, sia in modalità neutra che da battaglia.

Il terzo blister contiene componenti più specifici, come lo scettro di Odysseus, alcune ulteriori parti dell’armatura e la struttura ossea del totem, utile per esporre l’armatura separatamente dalla figure, come da tradizione per la linea Myth.

Infine, il quarto blister ospita gli elementi più scenici: la testa del serpente e la lunghissima coda articolata in sezioni, necessaria per la composizione completa del totem di Ofiuco. Si tratta di elementi piuttosto voluminosi che completano l’allestimento del Cavaliere, restituendo un effetto visivo d’impatto una volta assemblati.

Totem

Come da tradizione per la linea Myth Cloth EX, anche l’armatura di Ophiuchus Odysseus può essere assemblata per dare forma al totem, ovvero la rappresentazione fisica della costellazione di Ofiuco, a cui il personaggio è associato. Si tratta di una caratteristica iconica della serie Saint Seiya, dove ogni Cavaliere è legato a una costellazione, e la sua Cloth (armatura) è progettata per trasformarsi in una riproduzione simbolica del proprio segno zodiacale.

Il totem non si compone esclusivamente delle parti dell’armatura rimosse dalla figure, ma prevede anche l’utilizzo di elementi aggiuntivi in plastica, appositamente sagomati e dello stesso colore del resto della corazza, che permettono di completare la trasformazione con coerenza estetica e solidità strutturale. In questo caso, una volta aperti i blister e consultato il libretto di istruzioni (la cui consultazione è caldamente consigliata per evitare errori o danneggiamenti), si procede con l’assemblaggio della forma totemica dell’armatura dell’Ofiuco.

Il montaggio si rivela tutt’altro che immediato: l’alto numero di pezzi e la complessità della configurazione richiedono attenzione e una certa dimestichezza con questo tipo di prodotti. Tuttavia, una volta completata, la struttura risulta stabile e solida, grazie anche alla base ampia e ben bilanciata. La resa scenica è d’impatto e restituisce con fedeltà le proporzioni e i dettagli estetici dell’opera originale.

Va segnalata la presenza di alcune componenti in plastica tra gli elementi dell’armatura, che si affiancano a quelle metalliche. Pur essendo ben mimetizzate a livello cromatico, la differenza tra i materiali si percepisce al tatto e può risultare evidente a una distanza ravvicinata. Non si tratta di un difetto strutturale, ma di una scelta produttiva che, considerata la fascia alta del prodotto, potrebbe non essere apprezzata da tutti i collezionisti più esigenti.

Il Cavaliere

Una volta assemblata l’armatura sul corpo principale, la figure di Ophiuchus Odysseus si presenta in tutta la sua imponenza, forte di un design scolpito con grande attenzione al dettaglio e impreziosito dalla finitura metallica della sua God Cloth. Grazie all’esperienza maturata con numerosi altri Myth nel corso degli anni, l’assemblaggio risulta immediato e fluido, ma si consiglia, in particolare ai neofiti, di consultare il libretto d’istruzioni allegato, così da affrontare il montaggio con maggiore serenità e precisione.

Il modello, pur non essendo in scala con altri standard collezionistici, raggiunge un’altezza di 18 cm. Realizzato in PVC e ABS per la struttura base, sfrutta il metallo die-cast per la maggior parte delle componenti dell’armatura, conferendo al prodotto un peso notevole e una sensazione di solidità generale. Tuttavia, proprio il peso si rivela essere uno degli elementi più problematici: una volta indossata la Cloth, la figure tende a sbilanciarsi all’indietro, rendendo difficoltosa la posa in configurazioni dinamiche o complesse, e talvolta anche la semplice stabilità in piedi.

Il corpo principale segue lo standard del body EX Metal, che prevede snodi rinforzati in metallo, più resistenti e duraturi rispetto ai precedenti modelli. Nonostante ciò, la figure base risulta essenziale e poco rifinita, con una costruzione pensata chiaramente per essere esposta solo con l’armatura indossata. A livello estetico, il vero punto di forza resta il volto di Odysseus: estremamente somigliante alla controparte cartacea, è modellato e dipinto con grande cura, restituendo perfettamente l’espressività del personaggio così come apparso nel manga Saint Seiya – Next Dimension.

Il montaggio, per quanto articolato e composto da numerosi elementi, anche di piccole dimensioni, non presenta particolari criticità: gli incastri sono precisi e non oppongono resistenza, rendendo l’assemblaggio complessivamente scorrevole. Una volta completato, l’effetto visivo è di altissimo livello, con un impatto scenico notevole, sia nella versione armata del cavaliere sia, come già evidenziato, nella sua configurazione totem.

Conclusioni

La Myth Cloth EX Metal di Ophiuchus Odysseus rappresenta un’aggiunta imponente e di assoluto rilievo all’universo collezionistico legato a Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. L’introduzione di un personaggio tanto centrale nel manga Next Dimension, mai visto prima in versione animata, è già di per sé un evento per gli appassionati. Ma è la realizzazione Bandai a fare la differenza: un prodotto solido, elegante e pensato con grande attenzione per chi intende esporlo al massimo del suo potenziale.

L’armatura del tredicesimo Gold Saint colpisce per lo stile elaborato e il design unico, dominato da una forte simbologia e da un’imponente presenza scenica, in particolare nella sua forma totemica. Il lavoro di modellazione e colorazione è ai massimi livelli della linea Myth Cloth EX Metal, e si nota una particolare cura nei dettagli estetici, dal volto espressivo alla scultura delle decorazioni dorate.

Se da un lato la figure fatica in termini di stabilità e non eccelle per la dotazione di accessori extra, dall’altro riesce comunque a offrire un'esperienza di montaggio e di esposizione altamente soddisfacente. Il peso, se ben bilanciato, dona alla figure una presenza fisica importante, che farà sicuramente la gioia dei collezionisti più esigenti. Il totem, una volta completato, è tra i più spettacolari dell’intera linea, contribuendo ad aumentare il valore complessivo della proposta.

Pur senza gimmick aggiuntivi o accessori bonus, Ophiuchus Odysseus riesce a distinguersi per l’impatto visivo, la fedeltà al manga e l’ottima resa dei materiali. Una figure che incarna a pieno lo spirito dei Myth Cloth EX Metal, meritando un posto d’onore in ogni collezione dedicata ai Cavalieri d’Oro.

Ophiuchus Odysseus Cloth Myth Cloth EX Metal sarà disponibile da agosto 2025 nei principali negozi italiani, distribuita da Cosmic Group, che cura l'importazione di diversi prodotti Tamashii Nations, inclusa la linea Myth Cloth. Il prezzo stimato per questa action figure è di circa 290 euro, rappresentando un'opzione allettante per collezionisti e fan di Saint Seiya.