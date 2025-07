Secondo quanto riportato dall’insider Detective Seeds, Grand Theft Auto VI riuscirebbe a girare stabilmente a 60 fotogrammi al secondo soltanto su PlayStation 5 Pro.

Al momento, nessun'altra piattaforma garantirebbe una performance simile, nemmeno PS5 standard, che farebbe girare il gioco solo a 30 fps.

Questo risultato sarebbe stato raggiunto grazie alla collaborazione diretta tra Rockstar Games e un team di ingegneri interni a PlayStation, coinvolti attivamente nell’ottimizzazione del gioco per il nuovo hardware.

Non si tratterebbe dunque solo di una semplice compatibilità migliorata, ma di un lavoro di tuning tecnico pensato per sfruttare pienamente le potenzialità della macchina, in particolare quelle legate alla nuova GPU e alla possibile gestione avanzata del ray tracing.

Secondo lo stesso leaker, questa sinergia tra le due compagnie rientrerebbe in un accordo commerciale che prevede anche il lancio di bundle speciali al momento dell’uscita del gioco, a maggio 2026.

Non è chiaro, quindi, se questa soglia dei 60 fotogrammi per il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) sarà mantenuta al lancio anche su PS5 base tramite tecniche di upscaling o tagli grafici, oppure se resterà esclusiva di Pro.

Questo genere di notizie, vere o meno, solleva inevitabilmente domande sullo stato attuale del mercato console. Se per giocare al meglio un titolo sviluppato internamente per la generazione in corso servirà comunque un upgrade hardware, viene da chiedersi quanto le macchine attuali siano davvero in grado di sostenere produzioni AAA sempre più complesse.

E allo stesso tempo, quanto l’ottimizzazione multi-piattaforma possa ancora funzionare quando uno studio riceve supporto tecnico diretto da un solo produttore. Sarebbe triste se GTA VI diventasse un’esclusiva tecnica mascherata, ma è una possibilità che non si può escludere. Staremo a vedere.

Nel mentre, un mistero agita la community: la sparizione dell'account Instagram di Manni Perez, l'attrice che potrebbe interpretare Lucia in GTA 6.