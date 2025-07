l team dietro shadPS4, attualmente il miglior emulatore PlayStation 4 disponibile, ha rilasciato una nuova versione del programma che segna una pietra miliare nello sviluppo: The Order: 1886, esclusiva PS4 di Ready at Dawn, ora si avvia e gira su PC.

Ma attenzione: il titolo (che trovate su Amazon) non è ancora giocabile. In due video pubblicati da John GodGames Emus, il gioco viene mostrato in esecuzione su un PC di fascia alta (Ryzen 9 7900X3D, 32GB RAM, RTX 4070).

Il framerate oscilla tra i 2 e i 3 FPS, con un utilizzo delle risorse CPU e GPU sorprendentemente basso. Questo indica che il collo di bottiglia è ancora l’emulazione stessa, non l’hardware.

I problemi grafici sono numerosi, quindi anche i più pazienti dovranno aspettare ancora per godersi questa ambiziosa avventura cinematografica del 2015 su PC.

Tuttavia, il solo fatto che il gioco si avvii e mostri un gameplay continuo è un passo importante, soprattutto considerando che The Order: 1886 era finora uno dei titoli più ostici da emulare per via della sua struttura tecnica proprietaria.

Nel frattempo, ci sono buone notizie per altri titoli PS4: Driveclub appare quasi perfetto, anche con effetti di pioggia e cockpit attivi, mentre Bloodborne è giocabile dall’inizio alla fine, anche se non privo di bug.

Fist of the North Star: Lost Paradise, Alienation, The Witch & The Hundred Knight 2 sono già avviabili, mentre inFAMOUS: Second Son, Killzone: Shadow Fall e God of War 3 Remastered riescono a lanciarsi con risultati variabili.

L’emulazione PS4 su PC sta vivendo un’accelerazione visibile nel 2025, e anche se The Order: 1886 è ancora lontano dall’essere fruibile, il suo primo avvio è un segnale concreto dei progressi.

La promessa? Entro fine anno, titoli un tempo ritenuti inaccessibili potrebbero finalmente diventare parte del catalogo giocabile su PC. Nel mentre, sapevate che The Order avrebbe dovuto essere una trilogia?