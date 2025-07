Indubbiamente FF-X è l'apice (a mio parere) del mondo dei Final Fantasy. Tuttavia la discesa menzionata da te più che dopo il X a mio avviso si registra a partire dal XV (o se vogliamo dire dopo il XIII). Cioè il XII e il XIII sono indubbiamente lontani nell'essere dei capolavori su questo siamo d'accordo...però restano dei discreti GDR. Se poi dobbiamo pensare a FFXV o peggio ancora FFXVI addio proprio...c'è da piangere

Onestamente non so come facciate a salvare FFXIII, per me è lo schifo fatto a videogioco. Mai visto niente di cosi brutto in un gdr.Tornando alla news FFX mi è piaciuto parecchio ma ho odiato il blitzball, per me una vera e propria palla al piede.