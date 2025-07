Il benchmark tool NextVisuals Benchmark Forest, costruito con Unreal Engine 5.6, si prepara a sbarcare su Steam promettendo un livello estremo di fedeltà grafica.

Pensato per spremere le GPU moderne, questo strumento offre una preview del futuro visivo dei videogiochi. John Papadopoulos ha avuto accesso anticipato al benchmark, e i risultati sono incoraggianti, anche se non privi di criticità.

NextVisuals si presenta con due modalità: Benchmark, per testare e ricevere un punteggio della propria GPU, e Exploration, che consente di esplorare liberamente la mappa foresta.

L’ambientazione è caratterizzata da illuminazione in tempo reale, ray tracing avanzato e geometrie ultra-dense, anche se alcune tecnologie UE 5.6, come Nanite per la vegetazione, sembrano non essere attive o sfruttate correttamente.

Con un sistema top di gamma (Ryzen 9 7950X3D, RTX 5090, 32GB DDR5 a 6000MHz), il tool ha fatto registrare una media di 68FPS a 1080p, con un punteggio di 11.376. La scala adottata traduce un punteggio di 10.000 in circa 60FPS di riferimento.

Il tool però è bloccato a risoluzione nativa 1080p, senza opzioni per 1440p o 4K, e non supporta ancora DLSS 4, anche se l’implementazione futura è probabile.

I problemi? Diversi bug visivi, tra cui glitch nelle ombre evidenti in tutta la sequenza (Papadopoulos ne segnala uno evidente al minuto 2:56 del video) e pop-up nella vegetazione, che compromettono l’immersione e riducono la validità del benchmark, specie considerando che sarà un prodotto a pagamento. La mancanza di opzioni grafiche avanzate lo rende, per ora, un’esperienza rigida e incompleta.

Insomma, NextVisuals Benchmark Forest è un’ottima vetrina delle potenzialità di Unreal Engine 5.6 (su Amazon trovate le guide che fanno per voi), ma non è ancora pronto per la scena. Prima del lancio ufficiale su Steam, il team dovrà necessariamente risolvere i problemi grafici, attivare le tecnologie promesse come Nanite, e offrire più libertà d’impostazione agli utenti.

Restando in tema, Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha condiviso i primi dettagli sul futuro motore grafico della compagnia: Unreal Engine 6.