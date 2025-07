Seasonala Cemetery è uno di quei giochi che arrivano in silenzio, senza rumore, eppure riescono a lasciare un segno profondo.

Disponibile gratuitamente su Steam, questo piccolo walking simulator abbandona ogni pretesa ludica per offrire un’esperienza contemplativa, fatta di passi lenti e pensieri pesanti, ma mai oppressivi.

È un viaggio tra lapidi e stagioni, in un cimitero virtuale che cambia aspetto col passare del tempo reale, seguendo l’orologio e il calendario del tuo sistema.

Non ci sono missioni, non c’è trama. Solo tu, la terra, il vento, e decine di epitaffi da leggere, ciascuno capace di raccontare una vita intera con poche parole. Alcuni commuovono, altri strappano un sorriso amaro.

C’è chi ha inciso sulla propria lapide una ricetta, chi ha scelto parole di amore eterno, chi invece ha lasciato un’ultima battuta sarcastica. E poi ci sono i bambini, sepolti con accanto giocattoli e stelle fluorescenti per non restare al buio.

È difficile non fermarsi davanti a certe date, fare i conti con le età, immaginare le storie che si celano dietro una semplice pietra.

Ma non tutto è silenzio e morte: ci sono visitatori, umani e animali, che siedono sulle panchine, si inginocchiano ai piedi di una tomba, lasciano fiori o si limitano a restare lì, immobili, a ricordare.

Puoi osservarli, a volte anche cogliere qualche frammento dei loro pensieri, ma sempre con rispetto, senza invadere. Come nella realtà, il lutto qui è una cosa intima e sacra.

Seasonala Cemetery è un invito alla riflessione. Sul tempo, sulla memoria, sulla perdita. Ma anche sull’amore che resta, su ciò che continua a vivere anche quando tutto sembra finito. È un’esperienza che ti chiede solo di esserci, di camminare e ascoltare. E per questo, vale davvero la pena di essere vissuta.

