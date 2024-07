Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a 125€!

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è disponibile su Amazon in offerta: si tratta dell'ultima frontiera del gaming wireless che offre prestazioni senza compromessi. Caratterizzato da una velocità e precisione eccezionali, questo mouse è progettato in collaborazione con i professionisti degli esports, assicurando una precisione di livello professionale. Inoltre, il suo design ultraleggero garantisce uno scorrimento fluido e una reattività ineguagliabile. Ora disponibile al prezzo di 125,60€, rispetto al costo originale di 179€, vi permette di risparmiare con uno sconto del 30%. Una vera occasione per elevare il vostro gioco al livello successivo.

Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 si rivolge principalmente agli appassionati di gaming che ricercano senza compromessi prestazioni di alto livello e una precisione millimetrica. Questo dispositivo è l'ideale per chi partecipa a competizioni esports e necessita di strumenti che favoriscono prestazioni ottimali in ogni frangente. Grazie ai tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, offre una precisione di livello professionale accoppiata a un'attuazione ottica a bassa latenza, risultando perfetto per chi privilegia la rapidità e la precisa risposta di ogni clic. Il sensore ottico HERO 2, poi, garantisce un tracking superiore fino a 32.000 DPI e una calibrazione precisa, ideale per chi mette la precisione al primo posto e non può permettersi margini di errore.

Il design superleggero di soli 60 grammi, unito alla durata della batteria fino a 95 ore e alla connettività wireless avanzata con polling 4K, lo rende un prodotto senza eguali per i giocatori che affrontano lunghe sessioni di gioco senza pause. Anche la scelta dei materiali, come i piedini in PTFE a zero additivi, enfatizza l'impegno nella creazione di un’esperienza di gioco fluida e integrata. Si tratta di una scelta imprescindibile per il gamer che non vuole compromettere su nulla: velocità, precisione, leggerezza e comfort.

Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 rappresenta l'apice della tecnologia gaming. Con un prezzo di 125,60€ invece di 179€, garantisce una qualità indiscutibile ma offre anche un risparmio notevole. Vi consigliamo l'acquisto per la sua capacità di migliorare significativamente la vostra esperienza di gioco, stando sempre un passo avanti ai vostri avversari. Un investimento strategico se mirate al vertice delle classifiche in ogni competizione.

