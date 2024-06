Metroid: super sconti fino al 33% in attesa del nuovo capitolo di Prime!

Per chi si fosse perso le ultime novità, c'è una fantastica notizia per tutti i fan della leggendaria saga di Metroid! Nel My Nintendo Store, fino al 30 giugno, sono disponibili sconti imperdibili sulle versioni digitali di due titoli iconici della saga: Metroid Prime Remastered e Metroid Dread. Questa è l'occasione perfetta per immergersi nelle epiche avventure di Samus Aran o per riviverle con nuove emozioni, in attesa del nuovo capitolo Metroid Prime 4 Beyond.

Vedi offerte su My Nintendo Store

Offerte Metroid su Nintendo Store, perché approfittarne?

Con uno sconto del 30%, Metroid Prime Remastered passa da 39,99€ a soli 27,99€. Questo classico è stato completamente rimasterizzato per offrire un'esperienza di gioco aggiornata e migliorata. La grafica è stata potenziata offrire immagini più nitide e dettagliate che rendono l'esplorazione dei pianeti alieni ancora più immersiva. Inoltre, il controllo del gioco è stato ottimizzato per una maggiore fluidità e precisione, consentendo ai giocatori di godere appieno dell'azione e delle sfide che questo titolo ha da offrire. Metroid Prime Remastered è un viaggio nostalgico che riesce a mantenere intatta la magia dell'originale, ma con tutti i miglioramenti tecnici che i giocatori moderni possono desiderare.

Con uno sconto del 33%, Metroid Dread scende da 59,99€ a 39,99€. Introduce gli utenti a un'esperienza di gioco intensa e dinamica, con un mix perfetto di azione e esplorazione. Samus Aran si trova a fronteggiare una nuova minaccia in un pianeta misterioso, dovendo affrontare nemici implacabili e risolvere enigmi intricati per scoprire segreti nascosti. Il gameplay è stato perfezionato per offrire un'esperienza fluida e avvincente, con una grafica spettacolare e un design dei livelli ingegnoso che mantiene alta la tensione. Metroid Dread è un must per i fan di lunga data della serie e per i nuovi giocatori che vogliono scoprire perché questa saga è tanto amata.

Attenzione, queste offerte straordinarie sono disponibili solo fino al 30 giugno, quindi non perdete l'opportunità di aggiungere questi giochi eccezionali alla tua collezione. Metroid Prime Remastered e Metroid Dread vi offriranno ore di intrattenimento di altissima qualità. Visitate My Nintendo Store e approfittate di questi sconti imperdibili prima che scadano!

Vedi offerte su My Nintendo Store