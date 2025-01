Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5 a 40€: un viaggio leggendario!

Se sei un fan dei giochi d'azione stealth o semplicemente un appassionato della serie Metal Gear, non puoi perdere l'occasione di portarti a casa la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5, oggi scontata del 33% a soli 39,90€ invece di 59,99€. Questa raccolta epica ti permette di rivivere le origini della saga di Metal Gear in un unico pacchetto, raccogliendo i titoli che hanno definito un intero genere. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 ti trasporta in un mondo di missioni e storie avvincenti, con un mix perfetto di azione e narrativa cinematografica.

Un tuffo nei classici della saga

Il Volume 1 include i titoli che hanno segnato l'inizio della saga, portandoti indietro nel tempo per scoprire la storia di Solid Snake e delle sue missioni. Ecco cosa troverai:

Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake : i primi capitoli della serie che hanno gettato le basi per l'intera saga.

: i primi capitoli della serie che hanno gettato le basi per l'intera saga. Metal Gear Solid (incluso VR Missions/Special Missions) : il leggendario titolo che ha portato Metal Gear a nuovi livelli di successo, con una storia cinematografica che ha conquistato milioni di giocatori.

: il leggendario titolo che ha portato Metal Gear a nuovi livelli di successo, con una storia cinematografica che ha conquistato milioni di giocatori. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty (versione HD Collection) : Il seguito che ha innovato il gameplay e introdotto nuovi personaggi iconici.

: Il seguito che ha innovato il gameplay e introdotto nuovi personaggi iconici. Metal Gear Solid 3 Snake Eater (versione HD Collection) : un prequel che esplora le origini di Big Boss, con una trama profonda e coinvolgente.

: un prequel che esplora le origini di Big Boss, con una trama profonda e coinvolgente. Contenuti bonus: oltre ai giochi, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 offre una serie di extra che arricchiranno la tua esperienza.

Non si tratta solo di una semplice collezione di giochi, ma un vero e proprio viaggio nel mondo di Metal Gear, con l’opportunità di riscoprire i titoli che hanno reso questa serie un'icona del mondo videoludico. Grazie alla versione aggiornata per PS5, potrai rivivere le avventure di Snake con una qualità grafica migliorata e senza rinunciare alla magia dei giochi originali. Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e preparati a vivere l’esperienza stealth definitiva con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5 a soli 39,90€ invece di 59,99€. Acquista ora e inizia subito la tua missione!