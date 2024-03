Meta Quest 2 ora al MINIMO STORICO su Amazon!

Giocare in realtà virtuale è sempre stata una fantasia dei videogiocatori e, da qualche tempo, il panorama della VR si è fatto più accessibile grazie a dispositivi come Meta Quest 2, il visore all-in-one che permette di godersi i propri videogiochi senza addirittura l'ausilio di un PC. La buona notizia è che in occasione delle offerte di primavera di Amazon, appena lanciate, oggi potete trovare a prezzo speciale, il più basso di sempre, Meta Quest 2 nel modello da 128 GB: significa che lo acquisterete a soli 249,99€, con un bel risparmio rispetto ai 299,99€ di listino.

Meta Quest 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Meta Quest 2 128 Gb è l'investimento ideale per chi desidera esplorare al meglio i confini della realtà virtuale senza il vincolo di fili o di alcun hardware esterno. Grazie alla sua tecnologia all-in-one, è particolarmente adatto a chi cerca un'esperienza immersiva completa, dall'allenamento interattivo ai giochi in realtà virtuale, passando per l'intrattenimento e le attività sociali con amici e familiari. Con oltre 250 titoli disponibili nel suo store digitale, questo visore si rivolge a un pubblico ampio, che spazia dagli appassionati di videogiochi in cerca di avventure in mondi fantastici o di sfide in arene multiplayer, a chi vuole mantenere la forma fisica divertendosi, passando anche per chi vuole sperimentare con le tante app di intrattenimento disponibili.

Meta Quest 2 è realizzato con un design ergonomico e un innovativo sistema di controllo, pensati per garantire un uso confortevole e sicuro anche nelle lunghe sessioni. Inoltre, i videogiocatori qualora lo volessero possono anche collegarlo facoltativamente al loro PC, per accedere anche ai giochi della libreria di Rift.

È dotato di un processore ultrarapido e di un display ad alta risoluzione, che mitiga alcuni dei difetti storici che si riscontrano nei visori per VR. L'esperienza è resa ancor più coinvolgente dall'audio posizionale 3D, dall'hand tracking e da un feedback tattile intensificato. Considerando che non sempre queste tecnologie sono accessibili a un prezzo per tutti, lo sconto proposto in occasione delle offerte di primavera rappresenta una buona opportunità per chi attendeva un taglio di prezzo per tuffarsi nell'universo di Meta Quest 2.

