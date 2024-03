Magic The Gathering X Assassin's Creed: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Per gli appassionati di Magic: The Gathering e gli amanti dell'universo di Assassin's Creed, la collaborazione tra questi due giganti del divertimento ha portato alla creazione di un set di carte esclusivo, disponibili dal 14 giugno. Su Amazon potete già trovare il kit iniziale, che include 2 mazzi da 60 carte (incluse 2 carte rare mitiche e 8 carte rare), pronte per essere utilizzati.

Kit Iniziale di Magic The Gathering X Assassin's Crreed, chi dovrebbe acquistarlo?

I due mazzi pronti per l'uso, tematizzati sul celebre franchise Ubisoft, rendono questo kit ideale per chi cerca un ingresso rapido e divertente nel mondo di Magic: The Gathering senza il bisogno di costruire un mazzo da zero. Avviate la vostra iniziazione nel gioco con il mazzo blu-nero guidato dall'assassino esperto, Ezio, o lanciatevi nella mischia con il mazzo bianco-rosso guidato dalla coraggiosa Eivor, risvegliando il vostro appetito per la strategia e la competizione in ambientazioni ricche di storia e mistero.

Perfetto per imparare a giocare in compagnia di un amico, questo kit soddisfa la voglia di sfida e l'interesse per l'universo di Assassin’s Creed ai veterani di Magic: The Gathering, garantendo ore di divertimento e sfide appassionanti.

Kit iniziale di Magic The Gathering X Assassins Creed, dove acquistarlo al miglior prezzo

Al momento, solo Amazon offre la possibiltà di prenotare il kiti iniziale di Magic The Gathering X Assassin's Creed, ma non è affatto da escludere che altri store si aggiungerannoin futuro. Continuate a seguirci per scoprire le ultime offerte inerenti a questo prodotto!