PREZZO SUPER: tastiera gaming RGB a SOLI 22€

Questa tastiera gaming RGB è un'opportunità molto interessante per gli appassionati di videogiochi che desiderano un prodotto di alta qualità senza spendere una fortuna. Originariamente proposta a 28,99€, ora è disponibile a soli 22,03€ grazie a uno sconto del 24%, grazie alle offerte di primavera. Parliamo di una tastiera gaming che offre le prestazioni di una meccanica grazie alla tecnologia H-MECH e vanta anche un'illuminazione full RGB con 12 effetti diversi, consentendo una personalizzazione completa della vostra postazione di gioco.

Tastiera gaming RGB, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera è perfetta per i giocatori che cercano prestazioni, durabilità e versatilità, con però anche un occhio di riguardo per l'estetica. Grazie alla tecnologia H-MECH, che combina il meglio delle tastiere meccaniche e a membrana, offre reattività e comfort per una varietà di stili di gioco. La presenza della tecnologia anti-ghosting e del doppio cavo in nylon rinforzato con connettore USB placcato in oro garantiscono una grande flessibilità e immediatezza d'uso.

L'illuminazione full RGB con 12 effetti diversi, controllabili tramite una rotella posizionata strategicamente, consente una personalizzazione completa, trasformando la tastiera in un vero e proprio elemento decorativo. Nonostante le sue dimensioni compatte TKL, che includono comunque il pad numerico, questa tastiera offre tutte le funzionalità di una standard occupando meno spazio, il che la rende perfetta per spazi ridotti. Inoltre, la sua compatibilità multipiattaforma consente di utilizzarla non solo su PC, ma anche su console come PS5, PS4, Xbox e altri dispositivi.

Insomma, parliamo di una tastiera che a un prezzo accessibile propone tutte le caratteristiche chiave per chiunque stia costruendo con poco budget la sua postazione da gioco su PC: per 22€ e pochi centesimi, grazie allo sconto speciale del 24% proposto oggi, è un'ottima occasione e rappresenta un validissimo rapporto qualità/prezzo.

Vedi offerta su Amazon