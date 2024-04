Ottimo mouse da gaming Logitech G G502 X in sconto del 23%

Il Logitech G G502 X è un mouse gaming con cavo che si contraddistingue per la sua tecnologia avanzata e prestazioni di alto calibro. Equipaggiato con gli switch LIGHTFORCE innovativi e il sensore HERO 25K per gaming, assicura una notevole velocità e precisione di alto livello. E il vantaggio è che ora è disponibile su Amazon a soli 72,75€, con uno sconto del 23% sul prezzo originale di 94,99€!

Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è ideale per gli amanti del gaming che cercano una precisione estrema e una risposta istantanea, come i giocatori di sparatutto. La tecnologia LIGHTFORCE combina le caratteristiche migliori degli switch ottici e meccanici, assicurando velocità e affidabilità eccezionali. Inoltre, il sensore HERO 25K garantisce prestazioni superiori e precisione impeccabile, essenziali per i giocatori competitivi o di livello professionale.

Un altro punto di forza del Logitech G G502 X è la personalizzazione: il tasto DPI Shift rinnovato consente una configurazione dettagliata in base alle preferenze del giocatore, ottimizzando l'esperienza di gioco e l'ergonomia. La rotella di scorrimento con doppia modalità offre una navigazione fluida o precisa, a seconda delle necessità.

Il Logitech G G502 X è allora la scelta perfetta per chi cerca un mouse gaming ad alte prestazioni con una personalizzazione avanzata e un'elevata precisione, il tutto a meno di 100 euro: non male, considerando anche la resistenza promessa da un prodotto con questa ottima qualità costruttiva.

