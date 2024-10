La tua sicurezza online ha trovato lo squalo giusto: SurfShark VPN a meno di 2€ al mese!

Siete in cerca di una VPN affidabile con uno sconto straordinario? Oggi è il momento giusto per scegliere SurfShark VPN, che offre una promozione esclusiva fino all'87% di sconto. Grazie a questa imperdibile opportunità, potrete garantirvi un servizio premium per la protezione della privacy online, spendendo solo circa 2€ al mese. SurfShark propone tre piani distinti: Starter, One e One+. Scopriamo insieme le caratteristiche di ciascun pacchetto e quale potrebbe essere il più adatto alle vostre esigenze.

Vedi offerta su Surfshark VPN

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Il piano Starter è perfetto per chi cerca una protezione VPN essenziale ma efficace. Garantisce crittografia avanzata, bloccando malware e tracker, e consente di collegare un numero illimitato di dispositivi. Questa soluzione è ideale per chi desidera navigare in sicurezza senza complicazioni, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Se puntate a funzionalità più complete, il piano One è ciò che fa per voi. Oltre ai benefici del piano Starter, include SurfShark Alert, che vi notifica in caso di violazioni di dati personali come email o password, e SurfShark Search, un motore di ricerca privato che vi permette di navigare senza pubblicità e tracciamenti. Un'ottima scelta per chi desidera un controllo avanzato sulla propria sicurezza online.

Per chi esige il massimo della protezione, il piano One+ rappresenta la scelta ideale. Oltre a tutte le funzionalità del piano One, include un backup cloud criptato, perfetto per conservare i file più importanti in modo sicuro e accedervi ovunque. È il piano ideale per chi lavora da remoto o ha necessità di proteggere dati sensibili con un livello di sicurezza avanzato.

Se la privacy in rete e la sicurezza informatica sono essenziali nella vostra vita digitale, questa offerta di Surfshark costituisce una scelta intelligente ed economica, combinando funzionalità di punta, semplicità d'uso e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi offerta su Surfshark VPN