Nord VPN vs SurfShark VPN: qual è la migliore?

Nord VPN e SurfShark VPN rappresentano due colossi nel panorama dei fornitori di VPN, ciascuno con le proprie peculiarità e vantaggi che garantiscono un'esperienza online sicura e privata. Scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze può risultare complicato data l'eccellente reputazione di entrambi.

Questa analisi comparativa vi guiderà attraverso le principali differenze in termini di costi, funzionalità avanzate, performance di rete e assistenza clienti, per aiutarvi a decidere quale tra questi due giganti della privacy online si allinea meglio alle vostre aspettative.

Scopriamo insieme quale tra Nord VPN e SurfShark VPN si rivela la scelta migliore per proteggere la vostra navigazione e migliorare la vostra esperienza digitale.

Nord VPN vs SurfShark VPN: confronto dei costi

Entrambi i provider, Nord VPN e SurfShark VPN, propongono tariffe vantaggiose, specialmente sui piani biennali, rendendo l'investimento in una VPN sia conveniente che efficace. Nord VPN vi offre un abbonamento di 24 mesi al costo di 3,69€ mensili (con 3 mesi extra) per il piano base, costo che può salire sino a 7,19€ al mese per il piano Ultimate inclusivo di funzionalità come la protezione anti-malware e il blocco di annunci e tracker, password manager e altro ancora. Questo piano include anche una politica di rimborso entro 30 giorni, permettendovi di testare il servizio senza rischi.

D'altro canto, SurfShark VPN si distingue per il suo piano economico a lungo termine, con un abbonamento di 24 mesi a soli 2,19€ al mese con tre mesi extra. Oltre al vantaggio del costo inferiore, SurfShark vi assicura anch'esso la tranquillità con una garanzia di rimborso di 30 giorni, garantendovi la libertà di esplorare le sue funzioni senza impegni.

Nord VPN: un leader consolidato nel mercato delle VPN

Nord VPN si afferma come uno dei leader indiscussi nel settore delle reti private virtuali, offrendo un servizio che combina alte prestazioni con una sicurezza informatica di primo livello. Quando optate per Nord VPN, avrete accesso a una suite completa di strumenti di sicurezza progettati per proteggere la vostra privacy online. Questo include la tecnologia Double VPN, che cripta i vostri dati due volte, offrendo un ulteriore strato di protezione.

In aggiunta, la funzionalità Onion Over VPN di Nord VPN incrementa la vostra privacy, permettendovi di navigare su internet con livelli superiori di anonimato senza la necessità di configurazioni complesse. Queste opzioni, unitamente a un rigoroso protocollo di no-log certificato da revisioni indipendenti, fanno di Nord VPN una scelta di prim'ordine per chi cerca una soluzione affidabile e robusta per la sicurezza online.

Potete approfittare della politica di prova di 30 giorni con rimborso garantito per testare personalmente l'efficacia e la rapidità del servizio Nord VPN, assicurandovi che risponda pienamente alle vostre esigenze di navigazione sicura e privata.

SurfShark VPN: innovazione e accessibilità

SurfShark si è rapidamente distinto nel panorama delle VPN grazie alla sua offerta innovativa e accessibile, ideale per coloro che cercano una protezione efficace a un prezzo competitivo. Optando per SurfShark, beneficerete di un servizio che non solo salvaguarda la vostra privacy online ma offre anche funzionalità uniche, come CleanWeb. Questo strumento vi permette di navigare senza interruzioni, bloccando annunci molesti, malware e tentativi di phishing.

Uno dei principali vantaggi di SurfShark risiede nella sua politica di connessioni simultanee illimitate. Ciò significa che potete proteggere tutti i vostri dispositivi contemporaneamente senza costi aggiuntivi, rendendo SurfShark una soluzione ideale per famiglie o piccole imprese. Inoltre, la 'Modalità Camuffamento' di SurfShark è particolarmente utile per superare restrizioni geografiche e censure, garantendo un accesso senza precedenti a contenuti globali da qualsiasi posizione.

Potete esplorare le potenzialità di SurfShark con la tranquillità della loro garanzia di rimborso di 30 giorni. Questa offerta vi permette di valutare il servizio in totale sicurezza, assicurandovi che soddisfi le vostre esigenze di connessione protetta e libera da intrusi.

Nord VPN vs SurfShark VPN: analisi delle funzionalità

Esaminando le funzionalità offerte da Nord VPN e SurfShark VPN, emerge chiaramente che entrambi i servizi offrono una vasta gamma di opzioni per migliorare la vostra esperienza online e proteggere i vostri dati personali. Nord VPN, con oltre 6.000 server dislocati in 111 nazioni, garantisce un'ampia copertura geografica e un'elevata velocità di connessione, rendendo il vostro accesso a contenuti internazionali rapido e affidabile.

SurfShark, pur avendo una rete più contenuta con oltre 3200 server, copre 100 paesi, offrendo una distribuzione geografica meno estesa. Unico nel suo genere, SurfShark permette connessioni simultanee illimitate, una caratteristica distintiva che lo rende particolarmente adatto per famiglie o team di lavoro, dove multiple connessioni sono una necessità quotidiana.

Entrambi i provider supportano protocolli avanzati per la sicurezza, come l'OpenVPN e l'IKEv2, e offrono funzioni di sicurezza proattive come il kill switch automatico, che interrompe la connessione internet se la VPN si disconnette inaspettatamente, proteggendo i vostri dati da perdite accidentali. La presenza di funzioni come la Modalità Camuffamento di SurfShark e la Double VPN di Nord VPN eleva ulteriormente il livello di anonimato e sicurezza durante la navigazione.

Scegliere tra Nord VPN e SurfShark significa valutare quale insieme di caratteristiche risponde meglio alle vostre esigenze specifiche, che si tratti di una maggiore copertura globale, di una protezione superiore o della possibilità di connettere un numero maggiore di dispositivi simultaneamente.

Nord VPN vs SurfShark VPN: confronto delle prestazioni

Quando considerate l'efficienza di Nord VPN e SurfShark VPN, è fondamentale focalizzarsi sulla velocità e stabilità delle loro connessioni VPN. Abbiamo effettuato un test diretto di entrambi i servizi utilizzando una connessione FTTH 1GB in Wi-Fi, che, senza VPN attivata, ha mostrato una velocità di 653,36 Mb/s.

Sia Nord VPN che Surfshark VPN offrono prestazioni di alto livello che possono arrivare ad oltre 500 Mb/s (a seconda del server), garantendo così un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Questo li rende ideali per attività che richiedono una larga banda, come lo streaming in alta definizione e il gaming online. Nel nostro test sui server italiani, Surfshark VPN è risultata più veloce con una velocità di 573,95 Mb/s a confronto con i 517,95 Mb/s di Nord VPN su un server situato a Milano. Per quanto riguarda i server USA, Surfshark VPN ha nuovamente superato Nord VPN, registrando una velocità di 494,60 Mb/s rispetto ai 389,31 Mb/s di Nord VPN su un server a New York.

Nord VPN vs SurfShark VPN: efficienza nei servizi di streaming

Sia Nord VPN che SurfShark si dimostrano eccellenti nel superare le restrizioni geografiche imposte dai servizi di streaming, consentendovi così di accedere a un vasto repertorio di contenuti multimediali da tutto il mondo. Nord VPN è particolarmente efficace nel mantenere passaggi rapidi e sicuri attraverso i blocchi digitali, aggiornando costantemente i suoi server per garantire l'accesso alle ultime novità di piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Questo impegno nel rinnovamento tecnologico assicura che possiate sempre contare su una visione fluida e senza interruzioni.

D'altra parte, SurfShark VPN non è da meno, offrendo prestazioni robuste che vi permettono di eludere i blocchi geografici con facilità, grazie anche al gran numero di server dedicati allo streaming. La capacità di SurfShark di supportare l'accesso ai contenuti globali è particolarmente notevole, considerando il suo prezzo competitivo, rendendolo un'opzione attraente per gli amanti dell'intrattenimento digitale che cercano un servizio affidabile a un costo accessibile.

Per chi di voi pone l'accesso globale ai media come priorità nella scelta di una VPN, entrambi i fornitori rappresentano soluzioni solide e affidabili.

Nord VPN vs SurfShark VPN: supporto clienti

Quando si tratta di assistenza, sia Nord VPN che SurfShark VPN offrono un servizio di supporto completo per garantire che tutte le vostre domande e preoccupazioni vengano affrontate tempestivamente e in modo efficace. Nord VPN mette a vostra disposizione una varietà di opzioni per ottenere assistenza, inclusa una comoda live chat disponibile 24/7, un sistema di ticketing per le richieste più dettagliate e un ampio database di risorse che copre le problematiche più comuni e fornisce soluzioni immediate.

D'altra parte, SurfShark VPN offre un servizio di live chat altrettanto efficiente, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere prontamente a tutte le vostre domande e preoccupazioni. Anche se il loro database di supporto non è disponibile in italiano, gli operatori sono sempre pronti a offrire assistenza immediata e accurata attraverso la chat.

Entrambi i provider si impegnano a fornire un supporto clienti di alta qualità, garantendo che possiate risolvere qualsiasi problema tecnico o dubbio in modo rapido e senza problemi. Che si tratti di una configurazione VPN o di una domanda sulla fatturazione, sia Nord VPN che SurfShark sono pronti ad assistervi in ogni passo del vostro percorso.

Nord VPN vs SurfShark VPN: come scegliere la migliore VPN per voi

Dopo aver esaminato attentamente le caratteristiche di Nord VPN e SurfShark VPN, potreste trovarvi di fronte a una decisione difficile. Entrambi i servizi offrono un'ampia gamma di funzionalità e prestazioni di alto livello, rendendo la scelta finale una questione di preferenze personali e priorità specifiche.

Nord VPN si distingue per la sua eccellente capacità di aggirare le restrizioni geografiche sui servizi di streaming e per la vasta gamma di funzioni di sicurezza avanzate che offre. La sua ampia rete di server e la velocità di trasmissione elevata lo rendono ideale per chi cerca un'esperienza di navigazione senza compromessi, con un occhio di riguardo alla sicurezza.

D'altra parte, SurfShark offre un'opzione più economica senza sacrificare le prestazioni. La sua politica di connessioni simultanee illimitate e la capacità di superare i blocchi geografici dei servizi di streaming lo rendono una scelta attraente per coloro che desiderano un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Quindi, qualunque sia la vostra priorità - che sia la sicurezza, l'accesso ai contenuti globali o il risparmio - sia Nord VPN che SurfShark vi offriranno una soluzione affidabile e efficiente per proteggere la vostra privacy online e migliorare la vostra esperienza di navigazione. Abbiate fiducia nella vostra scelta, sapendo che entrambi i servizi sono leader nel settore delle VPN e risponderanno alle vostre esigenze con professionalità e affidabilità.