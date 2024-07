iPhone 15 128GB su eBay a 718€: un affare da NON PERDERE!

State cercando uno smartphone di qualità? L'iPhone 15 128GB è ora disponibile su eBay con caratteristiche top: incorpora una doppia fotocamera posteriore e una ultra-grandangolare, e il display Super Retina XDR da 6,1" che garantisce una luminosità fino a due volte superiore in pieno sole rispetto al suo predecessore. E non finisce qui: il dispositivo vanta anche un potente chip A16 Bionic, connettività USB-C, funzioni di sicurezza avanzate come SOS emergenze via satellite, e una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x. Acquistando l'iPhone 15, vi assicurerete inoltre fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno, estendibile con AppleCare+. Non perdete l'opportunità di avere l'ultima tecnologia Apple al prezzo speciale di 717,99€.

iPhone 15 128GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 è un dispositivo adatto a chi predilige tecnologia all'avanguardia e design raffinato. Con una capacità di 128GB, è particolarmente indicato per gli utenti che necessitano di ampio spazio di archiviazione per foto, video, app e documenti. La sua robustezza, confermata dalla resistenza a schizzi, gocce e polvere, e la parte frontale rinforzata in Ceramic Shield lo rendono ideale per gli utenti più attivi, che necessitano di un dispositivo in grado di sopportare le avventure quotidiane senza subire danni.

Per gli appassionati della fotografia, l'iPhone 15 offre un'esperienza superlativa grazie alla fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x, che permette di catturare immagini dettagliate e composizioni perfette. Inoltre, le funzioni avanzate di ritrattistica e la fotografia computazionale alimentata dal chip A16 Bionic soddisferanno anche i fotografi più esigenti. Chi cerca un dispositivo capace di garantire prestazioni di alto livello senza compromessi sulla durata della batteria troverà in questo smartphone la soluzione ideale, grazie anche alla connettività USB-C estremamente versatile e alle innovative funzioni di sicurezza.

Con un prezzo di 717,99€, l'iPhone 15 rappresenta non solo un salto qualitativo in termini di prestazioni e design, ma anche un investimento nella sicurezza e nella durata del dispositivo. Grazie alla resistenza ad acqua e polvere, alla fotografia avanzata e al chip A16 Bionic, avrete uno smartphone capace di supportare le vostre esigenze quotidiane e non solo, elevando l'esperienza d'uso a nuovi livelli. Considerando anche la garanzia AppleCare inclusa, raccomandiamo l'acquisto a chi cerca il meglio della tecnologia attuale.

Vedi offerta su eBay