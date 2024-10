llumina la tua scrivania e ascolta alla grande con questo sistema audio Creative! -24%

La festa delle offerte Prime è iniziata e, tra le proposte più interessanti di Amazon, spicca il Creative Pebble X Plus, un sistema di altoparlanti 2.1 USB-C per computer, disponibile a soli 106,39€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo precedente di 139,99€. Se state cercando una soluzione audio di qualità per il vostro PC o Mac, questa potrebbe essere l'occasione giusta per migliorare la vostra esperienza sonora e visiva, grazie alle molteplici funzionalità offerte da questo prodotto.

Creative Pebble X Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Creative Pebble X Plus è dotato di driver da 2,75" aggiornati e un nuovo subwoofer compatto, capace di offrire una potenza RMS di 15W, con un picco di 30W. Questo si traduce in bassi profondi e un audio bilanciato che valorizza al meglio musica, film e giochi. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, è possibile collegare gli altoparlanti a un adattatore USB PD da 30W (non incluso) per amplificare la potenza fino a 30W RMS e un picco di 60W. La connessione USB-C assicura una trasmissione audio stabile e senza perdite, mentre la presenza del Bluetooth 5.3 permette una connettività wireless senza interruzioni, ideale per connettere dispositivi mobili senza la necessità di cavi. E se preferite una soundbar, date un'occhiata alla nostra guida alle migliori soundbar gaming.

Uno degli aspetti che rendono i Creative Pebble X Plus un'aggiunta perfetta alla vostra scrivania è la possibilità di personalizzare l'illuminazione RGB. Con 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei preimpostazioni tra cui scegliere, potrete adattare gli altoparlanti al vostro stile, creando un'atmosfera unica. Questa caratteristica, unita al design rotondo ed elegante in finitura nera opaca, fa sì che i Creative Pebble X Plus non siano solo dei dispositivi audio, ma anche un elemento di design che aggiunge un tocco di modernità alla vostra postazione di lavoro o di gioco.

La versatilità del sistema audio Creative Pebble X Plus non si ferma qui: oltre alla connessione USB e Bluetooth, offre anche un ingresso AUX da 3,5 mm e due porte per cuffie e microfono, consentendo un ascolto in privato semplice e intuitivo. Questo lo rende adatto a diverse situazioni, dalle sessioni di gaming alle riunioni di lavoro, fino ai momenti di relax con la vostra musica preferita.

Con l'inizio della festa delle offerte Prime, il Creative Pebble X Plus rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un sistema di altoparlanti potente, versatile e dal design accattivante. Non perdete l'occasione di migliorare il vostro setup audio con un prodotto che combina prestazioni elevate, connettività moderna e uno stile che non passa inosservato. Approfittate ora della promozione e assicuratevi una qualità sonora superiore, pronta a trasformare ogni momento di ascolto in un'esperienza unica.

