Grande Piramide di Giza LEGO a 121€: che viaggio nel tempo!

Amazon vi offre oggi un'occasione unica di aggiungere alla vostra collezione la Grande Piramide di Giza LEGO, un set che vi catapulta indietro nel tempo. Questo straordinario modello include non solo la Grande Piramide ma anche due piramidi più piccole, due templi mortuari, la Sfinge e un obelisco, fornendo un panorama dettagliato che comprende una sezione del fiume Nilo e varie imbarcazioni. Adesso disponibile al prezzo di 120,78€ rispetto al prezzo originale di 139,99€, vi offre un risparmio del 14%.

La Grande Piramide di Giza LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Grande Piramide di Giza LEGO è l'ideale per adulti che sono appassionati di storia, architettura e viaggi, e che desiderano aggiungere un tocco di eleganza e cultura alla loro casa o ufficio. Questo sofisticato set di 1476 pezzi offre non solo un'esperienza di costruzione stimolante, ma diventerà anche un magnifico pezzo di decorazione che attirerà l'attenzione di tutti.

Il set vi permette di ricostruire non solo la famosa Grande Piramide ma anche il suo meraviglioso ambiente circostante, inclusi due templi mortuari, le affascinanti statue della Sfinge e un imponente obelisco. Con un'incredibile attenzione ai dettagli, potrete sollevare la parte esterna della piramide per scoprire i segreti della sua costruzione e ammirare le riproduzioni delle camere del Re e della Regina. Il modello, con un’altezza di 20 cm, una larghezza di 35 cm e una profondità di 32 cm, è perfetto da esporre.

Consigliamo l'acquisto a chi è alla ricerca di un'esperienza di costruzione impegnativa e appagante, che regala non solo un senso di realizzazione ma anche un pezzo di storia da ammirare e mostrare. Non perdete l'occasione di aggiungere un set così significativo e suggestivo alla vostra collezione LEGO. Oggi lo trovate in offerta su Amazon a 120,78€ invece di 139,99€. E a proposito di LEGO, avete visto i bellissimi set in pre-order disponibili?

Vedi offerta su Amazon