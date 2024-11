Google Pixel 9 IN SCONTO su eBay grazie a questo COUPON!

Se siete alla ricerca di uno smartphone che coniughi tecnologia avanzata e un prezzo conveniente, il Google Pixel 9 potrebbe essere la scelta perfetta. Disponibile su eBay a soli 664,99€, questo dispositivo vanta uno sconto di 35€ sul prezzo di 699,99€, applicabile inserendo il codice PSPROTT24 al momento del checkout. Un’occasione imperdibile per chi desidera un telefono con funzionalità AI all’avanguardia e una qualità fotografica eccezionale.

NB: ricordatevi di attivare il coupon "PSPROTT24" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Google Pixel 9 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 9 si distingue per essere progettato interamente da Google, mettendo a disposizione degli utenti il meglio dell’intelligenza artificiale per migliorare la loro esperienza d’uso quotidiana. Grazie alla fotocamera avanzata, scattare foto straordinarie e modificarle con l’aiuto delle funzioni di editing AI diventa un’esperienza unica e semplice. Per gli appassionati di fotografia e i creatori di contenuti, questo significa poter contare su immagini di qualità superiore e possibilità di editing immediate direttamente sul dispositivo.

Dotato di un display Actua da 6,3 pollici più luminoso che mai, Pixel 9 è costruito per offrire un’esperienza visiva senza precedenti. I bordi curvi e il vetro sia anteriore che posteriore donano al telefono un aspetto elegante e moderno, oltre a garantire una presa confortevole. Ma Pixel 9 non è solo estetica: è stato progettato per durare nel tempo, con un impegno da parte di Google di fornire aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per ben 7 anni. In questo modo, non solo il telefono rimarrà sicuro, ma diventerà sempre più performante grazie ai continui miglioramenti.

Pixel 9 non è solo un telefono: è un assistente personale. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, potete semplificare le vostre attività quotidiane, pianificare e portare avanti progetti, completare la lista delle cose da fare in modo rapido e intuitivo. Le app Google, già integrate, garantiscono un’esperienza ottimizzata, consentendo di fare di più e meglio.

Non è tutto: Pixel 9 offre anche strumenti per migliorare le foto scattate con vecchi dispositivi, permettendovi di conservare i vostri ricordi e dare nuova vita alle immagini. Questa funzione, unita all’integrazione completa con Google Photos, rappresenta un valore aggiunto per chi ama immortalare ogni momento speciale.

A soli 664,99€ su eBay, grazie al codice PSPROTT24, Google Pixel 9 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera uno smartphone all’avanguardia con un prezzo scontato. Non perdete l’opportunità di possedere uno dei migliori telefoni attualmente disponibili, con intelligenza artificiale integrata e aggiornamenti garantiti per anni.

