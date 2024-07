Gioca ovunque con Backbone One: acquistalo ora al miglior prezzo per il Prime Day!

Con l'avvio del Prime Day 2024, gli appassionati di videogiochi hanno un'opportunità imperdibile per migliorare la loro esperienza di gioco mobile. Tra le migliori offerte del Prime Day, troviamo il controller Backbone One a soli 83,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 119,99€. Questa offerta straordinaria vi permette di ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Backbone One rappresenta una soluzione innovativa per coloro che desiderano giocare a qualsiasi gioco, ovunque. Potete scegliere tra i titoli gratuiti disponibili nell'App Store, come Call of Duty e Roblox, o trasmettere in streaming tramite servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass e GeForce NOW. Inoltre, grazie alla funzione di Remote Play, potete giocare ai vostri giochi preferiti direttamente dalla PlayStation, Xbox o PC. È importante notare che per i dispositivi Android, PS Remote Play è compatibile solo con il Backbone One - Edizione PlayStation.

Questo controller è stato progettato per offrire una qualità da console in movimento, con un design compatto che lo rende confortevole e portatile. I trigger analogici ultra-ampi, gli stick analogici altamente precisi e i pulsanti reattivi assicurano un controllo ottimale durante le sessioni di gioco. La bassa latenza garantisce un gameplay fluido e reattivo, mentre la funzione di ricarica pass-through e il jack per cuffie da 3,5 mm vi permettono di ricaricare il dispositivo e usare le vostre cuffie preferite contemporaneamente.

L'acquisto del Backbone One include un trial di Backbone+, che offre accesso a vantaggi esclusivi e all'app Backbone, un vero e proprio hub per tutti i vostri giochi. L'app consiglia nuovi giochi, permette di connettersi con gli amici, registrare lo schermo e giocare su qualsiasi schermo. Sebbene il Backbone possa essere utilizzato come controller di gioco anche senza Backbone+, l'abbonamento aggiunge una serie di funzionalità che migliorano notevolmente l'esperienza complessiva.

Backbone One è compatibile con la maggior parte dei telefoni Android 10.0 e successivi, oltre che con la serie iPhone 15. Per chi possiede un iPhone 14 o modelli precedenti, è disponibile una versione con connessione Lightning. Gli adattatori magnetici inclusi consentono di utilizzare il controller anche con le cover, garantendo un'esperienza d'uso versatile e adattabile.

In definitiva, se siete alla ricerca di un controller di qualità per il gaming mobile, il Backbone One rappresenta una scelta eccellente. Approfittate del Prime Day 2024 per acquistarlo a un prezzo scontato su Amazon. Con il suo design ergonomico, le funzionalità avanzate e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, questo controller vi permetterà di giocare ovunque vi troviate, con una qualità da console.

