Negli ultimi anni si è parlato molto del ritorno di Banjo-Kazooie, ma senza mai vedere nulla di concreto.

Tuttavia, secondo una nuova indiscrezione riportata da Andy Robinson di Video Games Chronicle, qualcosa potrebbe finalmente muoversi: Xbox e Rare starebbero iniziando ad ascoltare proposte da parte di studi esterni interessati allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie.

Durante un episodio del podcast di VGC, Robinson ha spiegato che il discorso su Banjo è sempre stato ostacolato da una certa riluttanza interna a Rare.

Gregg Mayles, il creatore della serie, ha più volte dichiarato di non voler tornare sui suoi vecchi lavori, preferendo concentrarsi su progetti inediti. La dirigenza dello studio, almeno fino a poco tempo fa, sembrava allineata con questa visione. Tuttavia, le cose starebbero cambiando.

Secondo quanto riportato da Robinson, Toys for Bob — lo studio dietro Crash Bandicoot 4 (che trovate su Amazon) e la Spyro Reignited Trilogy — sarebbe estremamente interessato a lavorare su un nuovo Banjo-Kazooie.

Il team aveva già accennato a questo desiderio lo scorso aprile, dichiarando che «Banjo è in letargo da troppo tempo» e che loro «si divertirebbero un sacco» a riprenderlo in mano.

Anche Moon Studios, noti per la serie Ori, sembrano aver manifestato interesse, pur senza dichiarazioni ufficiali. Il CEO del team aveva però osservato all'inizio dell’anno che un Banjo-Kazooie ben fatto potrebbe persino rivaleggiare con Super Mario 3D.

Anche se non ci sono ancora conferme, è noto che Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha detto a dicembre 2023 di "sentire" le richieste dei fan riguardo a un nuovo gioco. L'interesse attorno al franchise non manca, anche se le ultime notizia non sono rassicuranti.

Vedere Xbox finalmente aperta ad accogliere proposte su Banjo-Kazooie è un barlume di speranza per chi è cresciuto con la coppia più iconica dell’era N64. L’ideale sarebbe un team come Toys for Bob, con la giusta sensibilità nostalgica e tecnica per riportare Banjo in vetta. Ora serve solo il coraggio di fare il salto.