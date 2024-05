Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il nuovo trailer ci racconta la storia

Elden Ring riceverà nel corso del mese di giugno il suo primo DLC, ovvero Shadow of the Erdtree.

Il classico open world di FromSoftware (che trovate ) sta infatti per tornare a far parlare di sé, con il primo DLC di storia che arriverà tra pochissimo, coi fan pronti ai nastri di partenza per tornare nell'Interregno.

Del resto, il clamore suscitato da Shadow of the Erdtree sta attirando un certo numero di nuovi e vecchi giocatori, inclusi i fan di Bloodborne.

Ora, come riportato anche sui canali social di Bandai Namco, alle 17 di oggi è stato rilasciato il nuovo Story Trailer del DLC di Elden Ring, visionabile poco sotto, nel player dedicato.

Un filmato volutamente criptico, ovviamente, che non ci lascia tanto spazio per immaginare realmente quale sarà la storia che i Senzaluce potranno vivere all'interno di Shadow of the Erdtree.

Ovviamente c'è una grande attenzione per la figura di Messmer, il nuovo antagonista che i giocatori si ritroveranno ad affrontare, ma per il resto From Software sceglie di essere poco esplicita e lasciare ai giocatori le speculazioni. Molto curioso il breve intermezzo in cui si vedono le nuove luci, vedremo come verranno integrate nel gioco principale.

In attesa di metterci sopra le mano, vediamo tutte le informazioni note su Shadow of the Erdtree, l'atteso DLC di Elden Ring, in uscita su PC (tramite il rivenditore Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Un contenuto che anche Bandai Namco sta aspettando molto, visto che con le ultime vendite dei videogiochi un po' sotto le aspettative, questo atteso contenuto per Elden Ring sta diventando anche uno dei punti di forza del prossimo periodo del publisher.

Nel mentre, un fan ha rivelato di recente di essersi imbattuto in una grotta di Elden Ring durante la sesta run e, per l'esattezza, dopo aver giocato per oltre 400 ore.