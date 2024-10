DualSense edizione limitata 30° anniversario: PRENOTALO ORA prima che vada esaurito!

Aggiornamento: Il controller wireless DualSense Edizione Limitata 30° anniversario è attualmente esaurito su Amazon, ma non preoccupatevi: potete ancora trovarlo su Gamestop. Se desiderate possedere un pezzo di storia videoludica, vi consigliamo di approfittare subito di questa offerta su Gamestop, prima che le scorte finiscano anche lì.

Per i fan più affezionati del mondo PlayStation, la nuova edizione limitata del controller wireless DualSense 30° anniversario è un’occasione unica per commemorare i trent’anni della console che ha segnato una generazione. Proposto al prezzo di 79,99€, questo modello rende omaggio alla PlayStation originale del 1994, con un design che richiama i suoi colori iconici e i dettagli che faranno battere il cuore a qualsiasi collezionista o nostalgico degli anni '90. Vi ricordiamo inoltre che sono già disponibili i preordini degli altri prodotti celebrativi per il 30° anniversario di PlayStation.

DualSense edizione limitata 30° anniversario, chi dovrebbe acquistarlo?

Oltre al design retrò, questo DualSense mantiene tutte le funzionalità avanzate che lo hanno reso un accessorio essenziale per i possessori di PS5. Grazie al feedback aptico di ultima generazione e ai grilletti adattivi, avrete un'esperienza di gioco completamente immersiva, percependo ogni azione sullo schermo, dagli impatti alle superfici, con un realismo senza pari. Il microfono integrato, inoltre, vi permette di comunicare con i vostri amici online senza dover utilizzare ulteriori accessori.

L'intramontabile combinazione di colori che richiama la prima PlayStation dona un tocco di nostalgia, mentre le funzionalità all'avanguardia assicurano prestazioni eccellenti per i vostri giochi su PS5. Se desiderate celebrare tre decenni di storia PlayStation, questo controller è un must-have per ogni appassionato o collezionista.

Non perdete l'occasione di preordinarlo prima che si esaurisca, con il lancio ufficiale previsto per il 21 novembre 2024. Data la disponibilità limitata, non aspettate troppo: questi controller esclusivi andranno sicuramente a ruba! Unite stile retrò e tecnologia moderna con questo accessorio imperdibile.

