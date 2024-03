Miglior Film Straniero agli Oscar 2024: dove vedere La Zona d’Interesse?

Il premio per il Miglior Film Straniero agli Oscar 2024 è stato assegnato a La Zona d'Interesse, un film di produzione britannica diretto da Jonathan Glazer. Il film è stato candidato a ben 5 statuette e ha ricevuto particolare apprezzamento anche al Festival di Cannes 2023, dove ha vinto il gran premio della giuria. Senza dubbio, si tratta di un vero e proprio successo cinematografico!

Se volete scoprire dove vedere tutti gli altri film vincitori degli Oscar 2024 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Dove vedere La Zona d'Interesse?

Considerando il successo che "La Zona d'Interesse" potrebbe ottenere al botteghino, specialmente dopo la sua vittoria agli Oscar 2024, è probabile che rimanga nelle sale cinematografiche italiane per un periodo considerevole. Di conseguenza, ci si aspetta che il film diventi disponibile in streaming solo nella seconda metà del 2024, dopo essere stato distribuito in home video e reso disponibile per l'acquisto.

È improbabile che piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus o Sky offrano il film in streaming gratuitamente, poiché la distribuzione è gestita da I Wonder Pictures, che possiede anche una piattaforma di streaming chiamata IWonderful. È probabile, dunque, che il film diventi disponibile gratuitamente su questa piattaforma entro la fine del 2024, ma potrebbe essere disponibile anche a pagamento su Amazon Prime Video.

Al momento l'unico modo per vedere La Zona d'Interesse è andare al cinema, mentre se desiderate poter godere degli altri film vincitori agli Oscar 2024 dal comfort del vostro salotto vi rimandiamo agli articoli dedicati a tema: