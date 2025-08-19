Dopo aver già pubblicato con successo Enotria The Last Song, Jyamma Games si presenta con un'altra opera squisitamente italiana, basata sul capolavoro letterario per eccellenza.
Durante la Gamescom Opening Night Live 2025 è stato infatti svelato La Divina Commedia, nuovo videogioco ispirato — per modo di dire — all'opera di Dante Alighieri, con un'atmosfera decisamente inquietante.
Nei panni di quello che sembra essere un Dante molto diverso da come ce lo immaginavamo, vediamo l'autore e protagonista dell'opera vedersela con mostri spaventosi, ovviamente in una Selva Oscura.
Potete trovare il primo trailer ufficiale di questa ambiziosa e affascinante opera qui di seguito:
Gli sviluppatori hanno svelato che si tratta di un Action RPG dark fantasy, con un sistema di generazione procedurale dei dungeon che dovrebbe rendere unico ogni nostro playthrough.
Un gioco ben diverso dunque da Dante's Inferno, che alcuni di voi ricorderanno come altro adattamento action della Divina Commedia (potete recuperarlo su Xbox Game Pass Ultimate, che trovate su Amazon), ma che potrebbe rivelarsi un'opera da tenere d'occhio.
Al momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale né una lista delle piattaforme, ma è già possibile aggiungere il gioco alla propria Wishlist su Steam.
Attendiamo ovviamente di saperne di più su quest'opera: nel frattempo, potete recuperare tutti gli annunci della Gamescom Opening Night Live 2025 nel nostro recap dedicato.