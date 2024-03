Oscar 2024: dove vedere Povere Creature! con Emma Stone?

Povere Creature!, il film diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da Emma Stone, ha vinto 4 Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista, Migliori Costumi, Trucco e acconciatura e Miglior Sceneggiatura. Se non siete riusciti a guardarlo al cinema oggi vi spiegheremo tutti i modi in cui guardarlo nella comodità della vostra casa.

Se volete scoprire dove vedere anche gli altri film vincitori degli Oscar 2024 vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!

Di cosa parla Povere Creature!

Povere Creature! è ambientato nella Londra vittoriana e segue le vicende di Bella Baxter, una giovane donna con l'intelletto di una bambina, cresciuta da uno scienziato eccentrico di nome Godwin Baxter. Interpretata da Emma Stone, Bella è stata riportata in vita dallo scienziato dopo un tragico evento e lo chiama affettuosamente "God", come un creatore. La sua vita prende una svolta quando fugge con Duncan, un libertino ricco e volgare interpretato da Mark Ruffalo, scoprendo così la vita, il sesso e molto altro durante i loro viaggi in Europa.

Il film, diretto da Yorgos Lanthimos, è noto per le sue immagini elaborate e un approccio visivo che deforma la realtà, invitando lo spettatore in un mondo fantastico ma crudele. Povere Creature! è una storia di riscatto femminista, che mescola elementi di opere letterarie classiche come “Frankenstein” di Mary Shelley e “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con un tocco di satira sociale.

Dove vedere Povere Creature! in streaming

Povere Creature! al momento non è disponibile su nessuna piattaforma streaming, ma sarà visibile a partire dal 14 marzo su Disney+.