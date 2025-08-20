Durante la Opening Night Live della Gamescom 2025, Krafton ha svelato parecchi dettagli su Island Getaway, il primo contenuto scaricabile per InZOI, che debutterà il prossimo 20 agosto.

L'evento ha fornito la cornice perfetta per mostrare quello che si preannuncia come uno degli aggiornamenti più ambiziosi mai realizzati per questo simulatore di vita.

La nuova destinazione virtuale prende il nome di Cahaya e trae ispirazione dalle suggestive isole del Sud-Est asiatico. Gli sviluppatori hanno ricreato un ambiente che fonde la bellezza incontaminata della natura tropicale con una città progettata specificamente per il relax e il benessere.

I giocatori potranno esplorare due distinte aree geografiche: l'isola principale e un'isola resort dedicata interamente al turismo e al divertimento.

Le attività disponibili spaziano dalle più tradizionali esperienze balneari come nuoto e snorkeling, fino a meccaniche di gioco completamente inedite per InZOI (di cui trovate alcune chicche su Amazon).

Il trailer presentato al Gamescom mostra una sequenza particolarmente suggestiva in cui un personaggio vive una giornata apparentemente perfetta tra giri in motocicletta, sessioni di pesca e fotografia, per poi risvegliarsi e scoprire di trovarsi in prigione, rivelando che tutto era soltanto un sogno.

Nuove meccaniche di gioco e personalizzazione

L'espansione introdurrà meccaniche di gioco completamente nuove che arricchiranno significativamente l'esperienza. Tra le novità più rilevanti figurano l'agricoltura, l'estrazione mineraria e la lavorazione delle gemme, oltre a un sistema di pesca migliorato.

Queste aggiunte permetteranno ai giocatori di diversificare ulteriormente le attività dei propri Zoi, i personaggi virtuali che popolano il mondo di InZOIm(che a breve potrete trovare anche su PS5).

Il comparto della personalizzazione riceverà un upgrade sostanziale con l'introduzione di nuovi veicoli elettrici, inclusi scooter e motociclette che si adattano perfettamente all'ambientazione tropicale.

L'abbigliamento e le acconciature a tema esotico offriranno ai giocatori possibilità inedite per caratterizzare i propri personaggi secondo lo spirito rilassato dell'isola.

Le interazioni sociali beneficeranno di importanti miglioramenti attraverso l'implementazione di balloon dei pensieri, azioni cooperative e incontri casuali. Queste funzionalità consentiranno ai giocatori di creare narrazioni ancora più coinvolgenti e realistiche, arricchendo la profondità delle relazioni tra i personaggi del gioco.

Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento porterà con sé oltre 90 nuove tracce musicali che contribuiranno a creare l'atmosfera unica dell'ambiente tropicale. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato miglioramenti significativi all'interfaccia utente e all'esperienza complessiva, insieme al supporto per i gamepad che sarà inizialmente disponibile in fase di test.