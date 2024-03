Dove vedere Oppenheimer, che ha stravinto agli Oscar 2024

Oppenheimer è stato il vero protagonista della notte degli Oscar 2024, portandosi a casa ben 7 statuette – tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista e Miglior Fotografia. Se non avete avuto ancora modo di guardarlo, dalla sua uscita al cinema lo scorso anno a oggi, sappiate che ci sono diverse soluzioni che vi permettono di godervelo direttamente nel salotto della vostra casa.

Le esploriamo insieme in questo articolo, mentre per scoprire come vedere anche gli altri film vincitori degli Oscar 2024 c'è il nostro articolo dedicato!

Dove vedere Oppenheimer in streaming

Al momento Oppenheimer è disponibile per l'acquisto su varie piattaforme al prezzo di 4,99€. Vi basterà, dunque, scegliere la piattaforma di cui avete un account e acquistarlo, in modo da averlo in modo permanente nella vostra libreria.

Inoltre, Oppenheimer arriverà su Sky Cinema e in streaming su NOW TV a partire da lunedì 29 aprile. Se ancora non siete abbonati, dunque, vi consigliamo di prendere in considerazione la nuova offerta che vi permetterà di godere di Sky TV, Sky Cinema e Netflix, il tutto a soli 19,90€ al mese per 18 mesi!

Dove acquistare Oppenheimer in Blu-Ray al miglior prezzo

Se, invece, siete fan dell'edizione fisica dei film e volete acquistare il Blu-Ray di Oppenheimer, lo potete trovare su Amazon sia nella versione standard che in 4K Ultra HD: